Toujours s’assurer que son interlocuteur est le bon, surtout quand on est chef(fe) du gouvernement. N’ayant pas pris cette précaution, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a été piégée par un duo de comiques russes – Vovan et Lexus – qui se sont fait passer pour un haut dirigeant africain. Se croyant en confiance, la politique d’extrême droite s’est laissée aller à quelques confidences sur la situation internationale que nous vous détaillons ici.

La guerre en Ukraine

Contrairement à ce qu’a pu avancer Florian Philippot sur Twitter, Giorgia Meloni n’a pas « craché le morceau ». Pour une dirigeante d’extrême droite européenne, sa position est plutôt mesurée même si elle a toujours soutenu l’Ukraine contre Vladimir Poutine, contrairement au Hongrois Viktor Orban, par exemple. Dans cet appel téléphonique, elle explique « voir beaucoup de fatigue […] de tous côtés » avant de poursuivre : « Nous sommes peut-être proches du moment où tout le monde comprendra que nous avons besoin d’une issue. » Une position qui n’est pas très éloignée de celle professée par chef d’état-major des armées américaines, le général Mark Milley, qui appelait dès novembre 2022 à une solution négociée. D’ailleurs, Giorgia Meloni est bien consciente de la difficulté de la chose : « Le problème est de trouver une solution acceptable pour les deux parties, sans violer le droit international. »

Au sujet de la contre-offensive ukrainienne, elle dit publiquement ce que tout le monde a admis depuis longtemps : « elle ne se déroule peut-être pas comme prévu ». « Cela n’a pas changé le sort du conflit, ajoute-t-elle. Tout le monde comprend que le conflit pourrait durer de nombreuses années si nous n’essayons pas de trouver une issue. » Enfin pour elle, les Ukrainiens « font ce qu’ils doivent faire et ce qu’il est juste de faire. Et nous essayons de les aider. »

L’immigration

Plus que l’Ukraine, c’est sans doute le sujet qui est le plus important pour Meloni, qui en a profité pour se plaindre de l’arrivée depuis le début de l’année « de 120.000 personnes principalement depuis la Tunisie ». Avant d’attaquer l’Union européenne : « L’UE a longtemps pensé pouvoir gérer le problème en laissant l’Italie se débrouiller. Mais ils ne comprennent pas que c’est impossible. Ce phénomène touche, selon moi, non seulement l’UE mais aussi les Nations unies. Mais le problème est que ça n’intéresse pas les autres. Ils ne me répondent pas quand je les appelle. » Et de conclure : « L’UE dit comprendre la situation. Mais quand je leur demande d’allouer des fonds, d’aider, ça devient plus difficile, je dois dire la vérité ».

Tension avec les Français sur le Sahel

Les tensions entre Meloni et le gouvernement français ne sont un secret pour personne, notamment sur les questions migratoires. Or l’instabilité politique au Sahel qu’elle impute, en partie, à la France est, selon elle, à l’origine de ces intenses flux migratoires dont elle ne veut pas. Ainsi sur le Niger, où les Français « ont des priorités différentes », Rome et Paris ne sont pas sur la même longueur d’onde. La France « fait un peu pression pour une sorte d’intervention, mais j’essaie de comprendre comment nous pouvons soutenir les efforts diplomatiques. Nous devons être prudents, confie-t-elle. C’est pourquoi nous leur disons qu’il faut éviter les situations qui pourraient créer plus de problèmes que celles que nous connaissons déjà. »