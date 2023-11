Guerre en Ukraine EN DIRECT : Le Congrès américain se penche sur l’aide à Kiev…

07h57 : Le Congrès américain se penche sur l’aide à l’Ukraine

Le Congrès américain commence aujourd’hui à plancher sur l’enveloppe faramineuse voulue par le président Biden avec des fonds pour l’Ukraine, Gaza et des partenaires en Asie. La promesse de Joe Biden de continuer à appuyer financièrement l’Ukraine, réitérée lors de la visite du président Volodymyr Zelensky à Washington en septembre, est en effet mise en péril.

Au Congrès américain, il y a d’un côté la Chambre des représentants, dominée par les conservateurs et où une poignée d’élus de droite appellent à cesser immédiatement l’aide à Kiev. Cette institution a été plongée durant trois semaines dans une paralysie inédite et son nouveau président, Mike Johnson, cherche encore à prendre ses marques. Il y a de l’autre le Sénat, à majorité démocrate et où l’opposition républicaine est majoritairement favorable à l’aide à l’Ukraine. Conscient du risque de lassitude d’une partie de la classe politique américaine, le président démocrate Joe Biden a d’ailleurs décidé de coupler sa demande d’aide pour l’Ukraine – plus de 61 milliards de dollars – avec celle pour Israël, environ 14 milliards.