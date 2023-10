Guerre en Ukraine EN DIRECT : La Russie dit avoir abattu 36 drones ukrainiens dans la nuit…

09h40 : Le G7 s’inquiète des restrictions commerciales de la Russie

Le G7 a rappelé dimanche son attachement à un commerce international « libre et équitable », accusant la Russie d’entraver le commerce mondial. Les ministres du Commerce des principales démocraties industrialisées, réunis ce week-end à Osaka dans l’ouest du Japon, ont souligné « la nécessité fondamentale d’une concurrence loyale dans les relations commerciales internationales » et l’importance d’un « système commercial libre et équitable fondé sur l’état de droit ».

Ils ont notamment « déploré et condamné la destruction par la Russie des infrastructures d’exportation de céréales ukrainiennes », après que Moscou a refusé en juillet de reconduire l’accord qui permettait à Kiev d’exporter ses céréales, cruciales pour la sécurité alimentaire mondiale, et bombardé des infrastructures céréalières et portuaires de l’Ukraine.