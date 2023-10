Guerre en Ukraine EN DIRECT : Nouveaux pourparlers à Malte, sans la Russie…

09h55 : 1,3 million de tonnes de céréales exporté par la mer Noire depuis août

L’Ukraine a annoncé vendredi avoir exporté 1,3 million de tonnes de produits agricoles depuis août et la mise en place d’un couloir maritime en mer Noire, malgré les menaces russes de représailles sur les navires circulant dans la zone. « Quatre navires se dirigent vers le Bosphore, 11 navires sont entrés dans les ports d’Odessa pour être chargés », a indiqué sur X (ex-Twitter) le ministre ukrainien des Infrastructures Oleksandre Koubrakov.

Les quatre cargos en question vont « exporter près de 130.000 tonnes de céréales et 10.000 tonnes de métal vers des pays d’Afrique, d’Asie et d’Europe », a précisé le ministre. « Au total, 62 navires ont emprunté le couloir maritime, dont 37 ont déjà exporté plus de 1,3 million de tonnes de produits agricoles ukrainiens et autres marchandises », a-t-il chiffré.