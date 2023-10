Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le dramatique bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Le président russe Vladimir Poutine s’est rendu au quartier général de l’armée russe pour l’opération en Ukraine, à Rostov-sur-le-Don (sud), a annoncé vendredi le Kremlin. Vladimir Poutine « a visité le QG des forces armées russes à Rostov-sur-le-Don sur son chemin de retour de Perm », dans l’Oural où le dirigeant russe a passé toute la journée jeudi, a précisé le Kremlin dans un communiqué. Lors de ce déplacement, le président russe s’est entretenu avec le chef de l’état-major et commandant des opérations militaires en Ukraine, Valeri Guerassimov, qui lui a présenté un rapport sur l’état de l’offensive russe, selon la même source.

Proche de l’Ukraine, Rostov-sur-le-Don est devenue un centre opérationnel des forces russes en Ukraine. Le dernier déplacement de Poutine au QG militaire a eu lieu en août. Il s’y était également rendu en mars.

Le chiffre du jour

105,85. C’est en milliards de dollars la rallonge budgétaire demandée au Congrès par Joe Biden pour aider Israël et l’Ukraine, tenir tête à la Chine et répondre aux arrivées de migrants à la frontière sud. Le président démocrate, à qui il sera très difficile d’arracher un consensus politique à des républicains en pleine crise, réclame en particulier 61,4 milliards de dollars (dont 30 seraient dépensés en armement) pour l’Ukraine et 14,3 milliards (dont 10,6 en armement) pour Israël. Enormes chiffres, énorme pari politique.

La phrase du jour

L’investissement de l’Amérique dans la défense de l’Ukraine garantira la sécurité de l’Europe et du monde sur le long terme. »

Tels sont les mots de Volodymyr Zelensky qui a salué ce vendredi le « discours puissant » de son homologue américain Joe Biden et exprimé la « reconnaissance » de son pays sur X. La veille, le président américain a appelé à une nouvelle aide des Etats-Unis à Kiev (voir le chiffre ci-dessus).

La tendance du jour

L’Ukraine a assuré avoir repoussé un nouvel assaut russe sur la ville d’Avdiïvka, cité industrielle de l’Est visée ces dernières semaines par d’intenses attaques russes. « L’ennemi a réitéré ses attaques et n’abandonne pas ses tentatives d’encercler Avdiïvka », a déclaré l’état-major de l’armée ukrainienne dans son rapport matinal sur Facebook. « Nos soldats tiennent fermement les lignes de défense », a-t-il poursuivi, affirmant que l’armée russe a perdu environ 900 hommes – tués ou blessés – et 150 blindés – mis hors de combat – dans cette zone en 24 heures.

Le ministère russe de la Défense n’a fait aucun commentaire sur cette ville dans son rapport quotidien… mais a annoncé avoir repoussé des assauts ukrainiens sur la rive gauche du Dniepr. « L’ennemi a tenté à plusieurs reprises de s’emparer de têtes de pont sur des îles et la rive gauche du Dniepr [un fleuve devenu ligne de front] (…) mais sans succès », a affirmé le ministère, précisant que les 36e et 38e brigades d’infanterie de marine ukrainiennes avaient mené ces assauts. La chaîne Telegram Rybar, proche de l’armée russe et suivie par plus d’1,2 million de personnes, a, elle, évoqué un débarquement d’unités ukrainiennes près du village de Krynky sur la rive gauche du Dniepr, qui sont « parvenues à [y] prendre pied ». Interrogés par les l’AFP, les responsables ukrainiens n’ont pas souhaité s’exprimer sur ces opérations dans la région méridionale de Kherson, où chaque camp contrôle une rive du Dniepr.