Avant la guerre, Vlada et Konstantyn Liberov photographiaient les mariages dans la région d’Odessa, dans l’ouest de l’Ukraine. Mais l’invasion russe en février 2022 a tout changé pour eux : leur métier, leur vision de la photo, leur rapport à l’information. Jusqu’au 12 novembre, une sélection de leur travail est présenté à Bayeux dans l’expo « Ukraine : Lignes de fronts ». Lors du festival des correspondants de guerre mi-octobre, les « Libkos », comme ils sont appelés, ont raconté à 20 Minutes leur parcours hors norme. En 2022, leurs photos ont figuré parmi les meilleures selon Time, Associated Press et la BBC.

Derrière ses lunettes noires, Konstantyn Liberov a l’air avenant, avec toujours un léger sourire ; Vlada Liberov, elle, paraît plus distante, son regard bleu clair s’échappe, comme si une part d’elle restait dans la guerre. Le mot revient d’ailleurs à plusieurs reprises comme un fantôme à la place d’autres au cours de nos échanges. Mais c’est elle qui prend la parole pour raconter leur travail face à la désinformation.

Il a commencé dès le début de la guerre, quand ils ont affronté la négation côté russe d’une invasion. Alors qu’ils postaient des articles ou photos concernant la guerre, des connaissances russes leur ont écrit sur les réseaux sociaux pour leur dire que c’était faux et qu’ils mentaient. « Notre premier réflexe a été d’aller voir ce qu’il se passait de nous-même », se souvient Vlada Liberov. Deux semaines après le début de l’invasion, ils se sont rendus à Mikolaïv, puis dans la région de Kharkiv, des villes alors lourdement bombardées.

L’espoir « naïf » de mettre fin à la guerre

« On pensait naïvement qu’en montrant aux gens, au moins à nos followers de Russie, ce qui se passait en Ukraine, ils iraient manifester, ils voudraient que la guerre s’arrête, car c’est cruel, des gens meurent. Mais ce n’est pas ce qu’il s’est passé », regrette-t-elle dans un soupir. Rencontrer les gens, les soldats, être sur le front, documenter : photographier la guerre est comme « un devoir » pour eux. « Avant, nous étions photographes de mariage et nous étions sûrs que d’autres collègues changeraient aussi de champ, poursuit-elle. On n’a jamais pensé que c’était quelque chose de spécial de devenir photographes de guerre. C’était absolument naturel, c’était ce que nous devions faire. »

Dans une petite pièce de l’ancien hôtel de police désaffecté de Bayeux, qui a rouvert partiellement pour l’exposition, des photos frappent par leur regard. « C’est une salle très dure pour nous », souffle Vlada Liberov. Elle raconte les destins tragiques derrière les clichés, comme pour ce portrait d’un jeune militaire, de 19 ans, souriant dans la région du Donetsk. Deux semaines après la photo, il a été tué ; un tankiste, au regard hanté après un combat, est mort aussi depuis. « On ne le savait pas, mais c’est facile de devenir ami en période de guerre, les gens se rapprochent facilement, évoque-t-elle. C’est toujours dur de recevoir ce genre de nouvelles. »

L'entrée de l'exposition "Ukraine : Lignes de fronts" à Bayeux. La photo, au fond, est celle des Libkos. Prise en novembre 2022, elle montre le regard d'un soldat ukrainine sur la ligne de front dans la région de Donetsk. - E. Jehanno/20 Minutes

« Nous avons été complètement choqués » à Boutcha

Le massacre de Boutcha est un autre traumatisme pour eux et une étape importante dans leur parcours de photoreporters. Début avril 2022, la ville située en périphérie de Kiev est libérée, avec le départ des troupes russes. Plusieurs centaines de cadavres de civils ont été retrouvées dans les rues. Dans le premier mois de la guerre, le couple photographiait avec l’idée de redonner de l’espoir, ils ne voulaient pas prendre de clichés des morts.

« Et nous sommes allés à Boutcha », commence Vlada Liberov, avant de s’interrompre. « Nous avons été complètement choqués par tous ces gens décédés », ajoute son mari, Konstantyn. « Nous n’avons pas pris de photos parce que nous ne pouvions pas appuyer sur le bouton, nous ne pouvions pas le faire », reprend-elle, en expliquant qu’ils ont voulu montrer les gens qui avaient survécu.

Rapidement, la propagande russe utilise leurs images « comme une arme » pour affirmer qu’il n’y a pas eu de morts, que rien ne s’est passé. « Nous avons compris alors que nos photos n’ont pas pour but de donner de l’espoir ou de soutenir les gens, affirme Vlada Liberov, mais qu’elles doivent montrer la vérité. Et si nous savons que ce que nous montrons est complètement vrai, alors nous sommes protégés de ceux qui utilisent nos photos d’une autre manière parce que la vérité existe et que tout le monde la verra et la comprendra un jour. » Cette quête de véracité, ils l’ont encré jusque dans leur peau, en se tatouant le mot vérité en ukrainien sur leur poignet.

« Nous savons que ce que nous montrons est la vérité »

« Maintenant, notre façon de faire de la photo a totalement changé », souligne Konstantyn Liberov. Le couple veut faire ressentir la douleur et la violence de la guerre. Ce qui n’empêche pas leurs photos d’être détournées de leur sens et utilisées par la propagande militaire russe. « Cela nous arrive tout le temps, soutient la photographe. Quand on montre la ville de Bakhmout détruite, des soldats blessés, les Russes utilisent ces images pour faire peur, dire regarder ce qu’il se passe quand vous résistez à la plus grande armée au monde… Nous ne pouvons rien y faire, mais nous savons que ce que nous montrons est la vérité. »

Pour Enric Marti, commissaire d’exposition, faire connaître le travail de photographes ukrainiens qui couvrent leur pays, comme les Libkos ou celui d’Evgeniy Maroletka, était important. « Nous les avons choisis parce que nous les connaissons et que nous savons qu’ils sont bons, souligne celui qui est aussi photoreporter. Nous voulions montrer des images puissantes de la ligne de front. »

Accéder à la ligne de front et à l’information reste compliqué, regrette Vlada Liberov, qui raconte la montagne de lettres à rédiger pour pouvoir se rendre sur le terrain, convaincre de l’utilité de leur travail et du fait qu’ils ne vont pas révéler la position des soldats. « Beaucoup de photos que nous avons prises n’ont pas encore été publiées, précise-t-elle, nous les laisserons pour l’histoire. » La recherche de vérité les guide toujours. « Si nous sommes témoins d’exactions commises par l’armée ukrainienne, nous prendrons des photos, parce que c’est important d’un point de vue historique, affirme avec force Vlada Liberov. Notre travail, c’est d’être des témoins, de documenter, de montrer ce que nous voyons. » D’être des photographes de guerre.