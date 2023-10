Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le dramatique bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Nouvelle atteinte à la liberté de la presse en Russie. La journaliste russo-américaine, Alsu Kurmasheva, a été interpellée dans la ville de Kazan, a annoncé son employeur Radio Free Europe/Radio Liberty. Elle a été inculpée pour ne pas s’être déclarée « en tant qu’agent de l’étranger », chef d’accusation pour lequel elle encourt jusqu’à cinq ans de prison, précise dans un communiqué ce média privé financé par le Congrès américain. La journaliste qui habite habituellement à Prague, avait dû se rendre en Russie pour une « urgence familiale » le 20 mai, puis avait été arrêtée temporairement le 2 juin en amont de son vol retour à Kazan. Ses passeports américain et russe confisqués, elle s’est trouvée dans l’incapacité de quitter le pays.

Dans un communiqué, le Comité pour la protection des journalistes, basé à New York, indique que la journaliste se trouvait mercredi soir dans un centre de détention temporaire, selon des informations de l’agence de presse officielle Tatar-Inform. Le CPJ appelle également la Russie à « libérer immédiatement » la journaliste et à « abandonner toutes les poursuites » à son encontre. « Le journalisme n’est pas un crime, et la détention de Kurmasheva est une nouvelle preuve de la détermination de la Russie à étouffer le journalisme indépendant », déclare l’organisation dans un communiqué.

La phrase du jour

Nous sommes gravement préoccupés par l’intensification des activités militaires des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud »

Le chef de la diplomatie russe a dénoncé la politique militaire « dangereuse » des Etats-Unis et de ses alliés face à la Corée du Nord. Sergueï Lavrov effectue une visite de deux jours dans la capitale nord-coréenne. Il a été reçu par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a indiqué Moscou.

« Comme nos amis nord-coréens, nous sommes gravement préoccupés par l’intensification des activités militaires des Etats-Unis, du Japon et de la Corée du Sud dans la région, et par la politique de Washington », a déclaré le ministre russe lors d’une conférence de presse, cité par les agences russes. Selon lui, les Américains y mettent en place « des infrastructures stratégiques, y compris des éléments nucléaires », a-t-il affirmé sans donner davantage de précision.

Le chiffre du jour

267. C’est le nombre d’élus ukrainiens qui ont voté pour une proposition de loi interdisant l’Eglise orthodoxe dépendante du Patriarcat de Moscou, ce dernier soutenant l’invasion russe de l’Ukraine, ont indiqué des députés. Le texte, dont la date de l’examen en deuxième lecture n’était pas connue dans l’immédiat, interdit toute activité d' « organisations religieuses » affiliées avec « le pays effectuant l’agression armée contre l’Ukraine ». Moscou de son côté accuse l’Ukraine de discriminer tout ce qui est lié à la Russie, et justifie en partie son assaut contre son voisin par la défense des populations russophiles.

La tendance du jour

Une attaque de missile russe a fait deux morts et un blessé dans la région ukrainienne de Mykolaïv, a communiqué le service d’urgence ukrainien mercredi soir. « L’ennemi a lancé une attaque de missile sur une des [localités] du district de Mykolaïv. Deux personnes sont mortes et une personne a été blessée sous les décombres d’un établissement de restauration », a indiqué le service d’urgence sur Telegram. « En conséquence de l’impact, des bâtiments résidentiels et une entreprise agricole ont aussi été endommagés », a ajouté la même source.

Selon le gouverneur de la région, Vitaliy Kim, la frappe a visé le village de Stepove, à quelque 45 kilomètres au nord-est de Mykolaïv. Moscou vise toutes les nuits des villes ukrainiennes, souvent situées loin du front, et dément systématiquement faire des victimes civiles. La France « condamne avec la plus grande fermeté les frappes russes de ces derniers jours qui ont fait plusieurs victimes civiles en Ukraine », a affirmé le Quai d’Orsay dans un communiqué.