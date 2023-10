Guerre en Ukraine EN DIRECT : Une journaliste russo-américaine arrêtée par la police russe…

07h57 : Sergueï Lavrov dénonce la politique militaire « dangereuse » des Etats-Unis et ses alliés

Pour une fois il ne parlait pas de l’Ukraine, mais au fond l’objectif est le même. Le ministre russe des Affaires étrangères a en effet dénoncé ce jeudi la politique militaire « dangereuse » des Etats-Unis et de ses alliés japonais et sud-coréens face à la Corée du Nord, à l’issue de discussions à Pyongyang avec des dirigeants nord-coréens. « Comme nos amis nord-coréens, nous sommes gravement préoccupés par l’intensification des activités militaires des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud dans la région et par la politique de Washington […] Nous nous opposons à cette ligne non-constructive et dangereuse », a déclaré le ministre russe face à la presse. Pour un peu, on croirait qu’il parle de la politique de Moscou envers l’Ukraine.