Guerre en Ukraine EN DIRECT : Xi Jinping et Vladimir Poutine affichent leur amitié à Pékin…

07h19 : Deux morts dans des frappes russes sur la ville de Zaporijjia

Des frappes de missiles russes sur la ville de Zaporijjia, dans le sud-est de l’Ukraine, ont fait deux morts et trois blessés, ont rapporté mercredi les autorités locales. « Cette nuit, entre 1h33 et 1h48 », la Russie a tiré « six missiles sur la ville de Zaporijjia », a écrit sur Telegram le gouverneur de la région Iouriï Malachko. « Deux personnes ont été tuées et trois blessées par l’impact », a indiqué la police, précisant que l’un des missiles avait touché un immeuble. D’après les secours, il s’agit d’un immeuble résidentiel dont une section des étages 3 à 5 a été détruite. Sur des photos diffusées par la même source, on peut voir un bâtiment éventré, une portion de sa façade effondrée.