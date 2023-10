Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le dramatique bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Le président chinois Xi Jinping a accueilli son « ami » et homologue russe Vladimir Poutine à Pékin. La Chine accueille jusqu’à mercredi les représentants de quelque 130 pays pour le forum des « Nouvelles routes de la soie » (appelé officiellement « La ceinture et la route »). Un événement diplomatique majeur dont l’invité de marque est le président russe, qui effectue son premier déplacement dans une grande puissance mondiale depuis l’invasion de l’Ukraine en février 2022.

Poutine et Xi se sont rencontrés mardi soir à une cérémonie ouvrant le sommet, selon une vidéo publiée par le ministère russe des Affaires étrangères, se serrant la main et échangeant des plaisanteries. Ils ont aussi pris part à une photo de groupe avec d’autres dirigeants. Un entretien entre les deux chefs d’Etat est programmé mercredi.

Lourdement sanctionnée par les Occidentaux en raison de son offensive contre l’Ukraine, la Russie cherche à resserrer ses liens, déjà très étroits, avec la Chine, laquelle semble avoir pris l’ascendant dans leurs relations bilatérales. Le forum des Nouvelles routes de la soie offre donc une occasion à Vladimir Poutine et Xi Jinping de réaffirmer leur entente. « Le président Xi Jinping m’appelle son ami et je l’appelle aussi mon ami », a ainsi affirmé avant sa visite Vladimir Poutine dans un entretien avec la télévision chinoise.

La phrase du jour

Hier, j’ai été informé que trois de mes avocats avaient été arrêtés. Évidemment, il s’agit de mesures scandaleuses et illégales »

Tels sont les mots de l’opposant russe emprisonné Alexeï Navalny à propos de l’arrestation de trois de ses avocats la semaine dernière, dernier exemple de l’accélération de la répression en Russie. Alexeï Navalny s’est exprimé depuis sa prison par visioconférence lors d’une audience concernant un énième litige avec sa colonie pénitentiaire IK-6 de Melekhovo, qu’il accuse régulièrement de violations et qu’il poursuit en justice.

Le chiffre du jour

8. C’est le nombre de personnes qui ont été blessées dans des bombardements russes « massifs » sur Kherson, dans le sud de l’Ukraine, après une attaque de drones ukrainiens repoussée en Crimée annexée au cours de la nuit. Selon Roman Mrotchko, à la tête du conseil municipal de Kherson, la ville a subi « un nouveau bombardement massif par les troupes russes », qui a fait cinq blessés. Une deuxième frappe qui a visé une société de transport à Kherson a fait un blessé. Enfin, dans l’après-midi, un troisième bombardement a blessé deux femmes.

La tendance du jour

C’est un nouveau recul en matière de non-prolifération sur fond de conflit en Ukraine et de crise avec les Occidentaux. Les députés russes ont approuvé en première lecture la révocation de la ratification du Traité d’interdiction des essais nucléaires (Ticen). Ce vote intervient peu après que le président russe Vladimir Poutine l’eut appelé de ses vœux au début du mois, refusant cependant de dire si la Russie comptait reprendre des essais. « Je ne suis pas prêt à dire si nous devons ou pas reprendre les essais », avait-il assuré, tout en vantant alors le développement de nouveaux missiles surpuissants pouvant transporter des ogives nucléaires.

Mardi, peu avant le vote des députés russes, le président de la Douma, Viatcheslav Volodine, a assuré qu’il fallait révoquer cette ratification pour « défendre » les citoyens russes et maintenir « une parité stratégique mondiale ». « Washington doit comprendre une fois pour toutes que leur hégémonie ne mènera à rien de bon », a-t-il ajouté.

Depuis le début du conflit en Ukraine en février 2022, Vladimir Poutine a soufflé le chaud et le froid quant au recours à l’arme nucléaire. Et cette révocation soulève la crainte de nouveaux essais nucléaires et d’un renforcement de la course aux armements. La Russie, depuis la dislocation de l’URSS, n’a pas mené d’essais. Le dernier, mené par l’URSS, remonte à 1990 et celui des Etats-Unis à 1992.