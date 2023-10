07h18 : Des relations bilatérales déséquilibrées

Les deux hommes « discuteront de manière amicale et franche (…) des problèmes urgents de la coopération pratique bilatérale et de l’ordre du jour international », a expliqué le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov. En mars dernier, Vladimir Poutine avait reçu Xi Jinping et ceux-ci avaient affiché leur entente, prônant un renforcement de la coopération économique et militaire pour contrer ce qu’ils présentent comme l’hégémonie américaine.

Lourdement sanctionnée par les Occidentaux en raison de son offensive contre l’Ukraine, la Russie cherche depuis plusieurs mois à resserrer les liens - économiques, militaires ou encore dans le domaine énergétique –, déjà très bons, avec la Chine, laquelle semble avoir pris l’ascendant dans leurs relations bilatérales - déséquilibrées avec l’affaiblissement russe dû à la guerre. Moscou est désormais « dans une position de dépendance sans précédent vis-à-vis » de Pékin, en particulier sur le plan économique, estime à cet égard Bjorn Alexander Duben, un expert en relations internationales à l’université du Jilin (Chine).