L’axe Pékin-Moscou continue de se cimenter. Le président russe Vladimir Poutine est attendu ce mardi matin à Pékin pour y rencontrer le lendemain son homologue Xi Jinping. Ils « discuteront de manière amicale et franche (…) des problèmes urgents de la coopération pratique bilatérale et de l’ordre du jour international », a expliqué le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov.

La Chine accueille jusqu’à mercredi les représentants de quelque 130 pays pour le forum des « Nouvelles routes de la soie », un événement diplomatique majeur qui devrait contribuer à renforcer sa stature internationale. Principal invité, le maître du Kremlin effectuera son premier déplacement chez une grande puissance depuis l’invasion de l’Ukraine en février 2022, qui a contribué à isoler la Russie.

L’ascendant de Pékin sur Moscou

En mars dernier, Vladimir Poutine avait reçu Xi Jinping et ceux-ci avaient affiché leur entente, prônant un renforcement de la coopération économique et militaire pour contrer ce qu’ils présentent comme l’hégémonie américaine.

Lourdement sanctionnée par les Occidentaux en raison de son offensive contre l’Ukraine, la Russie cherche depuis plusieurs mois à resserrer les liens, déjà très bons, avec la Chine, laquelle semble avoir pris l’ascendant dans leurs relations bilatérales déséquilibrées avec l’affaiblissement russe dû à la guerre. Moscou est désormais « dans une position de dépendance sans précédent vis-à-vis » de Pékin, en particulier sur le plan économique, estime ainsi Bjorn Alexander Duben, un expert en relations internationales à l’université du Jilin (Chine).

La Chine « a toutes les cartes en main »

Y aura-t-il des surprises pendant la visite de Vladimir Poutine ? Peu d’experts s’attendent à des annonces majeures et elle devrait surtout être l’occasion pour Pékin d’afficher un soutien symbolique à Moscou. « La Russie est consciente que la Chine ne souhaite pas signer d’accords à grand renfort de publicité », avance Alexander Gabuev, le directeur du centre de réflexion Carnegie Russia Eurasia Center. « C’est la Chine qui a toutes les cartes en main », insiste-t-il.

Avant le forum qui commence mardi, les ministres russe et chinois des Affaires étrangères se sont rencontrés lundi à Pékin. Sergueï Lavrov a remercié la Chine d’avoir fait de Vladimir Poutine le « principal invité » de cette rencontre. En retour, Wang Yi a dit que la Chine « appréciait » le soutien russe à son initiative des Nouvelles routes de la soie ( « La Ceinture et la Route » selon son appellation officielle).

La Chine et la Russie « doivent (…) approfondir la confiance mutuelle stratégique » et « consolider l’amitié traditionnelle », a déclaré Wang Yi à Sergueï Lavrov. La relation personnelle entre Xi Jinping et son homologue russe, qui se sont mutuellement qualifiés de « chers amis », est au cœur de ce rapprochement. « Xi Jinping m’appelle son ami et je l’appelle aussi mon ami », a ainsi affirmé avant sa visite Vladimir Poutine dans un entretien avec la télévision chinoise.