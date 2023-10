Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le dramatique bilan des combats, voici l’essentiel de la journée.

Le fait du jour

Le Qatar a réuni avec leurs familles en Ukraine quatre enfants ukrainiens qui se trouvaient sur le territoire russe après avoir été pris par les autorités de Moscou à la suite de l’invasion, en février 2022. Le ministère des Affaires étrangères à Doha, dans un communiqué, a dit espérer voir cette opération marquer « le début » d’un processus visant à permettre le rapatriement de plus d’enfants en Ukraine. Lors d’une conférence de presse à Moscou ce lundi, la commissaire russe à l’enfance, Maria Lvova-Belova, n’a pas confirmé l’accord, mais a salué le rôle « de médiateur » du Qatar, notamment au sujet du « processus de regroupement des enfants ».

Pour rappel, la Cour pénale internationale a émis un mandat d’arrêt contre le président russe Vladimir Poutine et Maria Lvova-Belova pour la « déportation illégale » de milliers d’enfants ukrainiens depuis février 2022. D’après l’épouse du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Olena Zelenska, plus de 19.000 enfants ukrainiens ont été transférés ou emmenés de force en Russie ou dans des régions occupées. Seulement 386 ont été ramenés en Ukraine.

La phrase du jour

Tout ce que la Russie fait aujourd’hui au sein de l’OSCE est en train de tuer cette organisation. La situation de l’OSCE est très compliquée, douloureuse, mais le choix est très simple : soit une mort lente avec la Russie, soit une nouvelle vie sans elle. (…) Lorsqu’il s’agit de questions de vie ou de mort, nous devons tous choisir. »

Tels sont les mots du chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, qui, ce lundi à Kiev, a mené une conférence de presse conjointe avec le président en exercice de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Bujar Osmani. A l’issue de la réunion entre les deux dirigeants, Dmytro Kouleba a une nouvelle fois appelé à « l’exclusion » de la Russie de l’OSCE, formée en 1975 pour favoriser le dialogue Est-Ouest. Elle est depuis longtemps cantonnée à un rôle de maintien des canaux diplomatiques dans les « conflits gelés ».

Le chiffre du jour

5. C’est le nombre de dirigeants que Vladimir Poutine doit avoir au téléphone aujourd’hui. Le chef du Kremlin doit s’entretenir avec le président égyptien Al-Sissi, celui de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, après avoir appelé dans la journée les dirigeants iranien Ebrahim Raïssi et syrien Bachar al-Assad.

La tendance du jour

Le président russe Vladimir Poutine rencontrera son homologue chinois Xi Jinping

mercredi en Chine, a annoncé le Kremlin lundi, sept mois après un sommet à Moscou qui avait scellé l’amitié « sans limites » entre leurs deux pays et en plein conflit en Ukraine. « Les dirigeants discuteront de manière amicale et franche (…) des problèmes urgents de la coopération pratique bilatérale et de l’ordre du jour international », a expliqué le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov, cité par les agences de presse russes.

Vladimir Poutine, qui voyagera en Chine aux côtés de plusieurs grands patrons russes, doit également prendre la parole au forum « La Ceinture et la Route », « juste après le président Xi Jinping », a souligné lundi le diplomate russe. Pendant son déplacement en Chine, Vladimir Poutine aura également des entretiens bilatéraux avec les dirigeants du Vietnam, du Laos, de la Mongolie et de la Thaïlande.

De son côté, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, actuellement en visite en Chine, se rendra mercredi en Corée du Nord, a annoncé lundi le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Cette visite intervient un peu plus d’un mois après un déplacement en Russie du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Ce dernier et Vladimir Poutine avaient alors prôné un renforcement des liens bilatéraux. Le président russe avait notamment assuré voir « des perspectives » de coopération militaire avec Pyongyang, en plein conflit armé entre Kiev et Moscou.