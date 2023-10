Guerre en Ukraine EN DIRECT : Vladimir Poutine attendu en Chine…

07h22 : Pourquoi cette visite de Poutine est-elle importante ?

Depuis le déplacement du numéro un chinois au Kremlin en mars dernier et face à l’isolement accru de la Russie, Moscou et Pékin prônent un renforcement de leur coopération économique et militaire dans le cadre d’une amitié officiellement qualifiée de « sans limites ». Ces derniers mois, le président russe a renoncé à assister à plusieurs sommets internationaux hors des frontières de son pays à cause d’un mandat d’arrêt lancé contre lui par la Cour pénale internationale (CPI) pour la « déportation » d’enfants ukrainiens.

Il a néanmoins effectué le 12 octobre un premier voyage à l’étranger depuis l’émission de ce mandat d’arrêt, en se rendant au Kirghizstan, notamment pour une rencontre avec son homologue kirghiz Sadyr Japarov et prendre part à un sommet regroupant des ex-républiques soviétiques. Sa visite très attendue en Chine serait son premier déplacement dans l’une des grandes puissances mondiales depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022.