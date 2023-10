10h50 : Elections législatives cruciales à venir en Pologne, alliée de l’Ukraine

La Pologne a compté parmi les principaux soutiens de l’Ukraine au sein de l’UE et de l’Otan, et a accueilli un million de réfugiés ukrainiens, mais la lassitude grandit chez nombre de Polonais. Le gouvernement s’est brouillé récemment avec l’Ukraine au sujet de l’interdiction d’importations de céréales, arguant de la nécessité de protéger les agriculteurs polonais. Plus d’infos sur cette élection capitale juste ici :