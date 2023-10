Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Marina Ovsiannikova, une journaliste russe connue pour avoir dénoncé à la télévision l’assaut contre l’Ukraine, a affirmé vendredi que ses analyses médicales ne montraient pas de traces d’empoisonnement. Elle a expliqué avoir été hospitalisée après s’être sentie « malade ». « Je me sens beaucoup mieux maintenant. La plus grande partie des tests ont été faits. Aucune substance toxique n’a été trouvée dans mon sang. Il n’est pas question d’un empoisonnement », a-t-elle écrit sur Telegram.

Jeudi, une enquête avait été ouverte à Paris pour « suspicion d’empoisonnement » sur la journaliste, qui avait fui la Russie en octobre 2022, selon une source proche du dossier. Le parquet avait déclaré à l’AFP qu’elle avait « fait un malaise à la sortie de son domicile » et dit « craindre un empoisonnement ».

« Les amis, je suis en effet allée à l’hôpital. Je n’ai pas parlé aux journalistes et j’espérais pouvoir garder cette information secrète », a-t-elle fait savoir dans son message vendredi. Elle a affirmé qu’aucune « poudre blanche » suspecte ne se trouvait sur la poignée de sa porte, contrairement « à ce qui a été rapporté par une source anonyme, reprise par des publications respectées ». « La détérioration de mon état a été si soudaine que la police française a décidé d’enquêter », a-t-elle souligné, rappelant que le président russe Vladimir Poutine était « depuis longtemps associé à la guerre et à l’empoisonnement de personnalités politiques et de journalistes ».

Le chiffre du jour

3. C’est le nombre d’avocats de l’opposant d’Alexeï Navalny qui ont été visés vendredi par des perquisitions des services de sécurité russes. Ces descentes de police ont lieu aux domiciles en Russie de Vadim Kobzev, Igor Sergounine et Alexeï Liptser, qui ont tous défendu Navalny par le passé. L’un d’eux, Igor Sergounine, a été interpellé. « Nous ne pouvons pas joindre les deux autres », a écrit sur X (ex-Twitter) une alliée en exil de l’opposant, Maria Pevtchikh.

Un autre collaborateur en exil d’Alexeï Navalny, Léonid Volkov, a indiqué sur X que les avocats étaient accusés d’être membres d’une « communauté extrémiste », un crime passible, selon lui, de six ans de prison. « Tout le monde est déjà fatigué d’employer l’expression "On a atteint le fond", mais c’est précisément ce qui vient de se passer aujourd’hui », a réagi un autre partisan de l’opposant réfugié à l’étranger, Géorgui Albourov. « C’est comme si des perquisitions avaient lieu chez des médecins soignant le "mauvais" patient. L’objectif principal est de priver Alexeï [Navalny] de soutien juridique et de lien avec le monde extérieur », a-t-il dénoncé sur X.

La phrase du jour

L’essentiel est maintenant d’arrêter l’effusion de sang. »

Vladimir Poutine ne s’exprimait pas au sujet de la situation en Ukraine, dont il est le principal responsable, mais au sujet du siège de la bande de Gaza par l’armée israélienne. Selon le président russe, Israël pourrait envisager de faire à Gaza quelque chose de « comparable au siège de Léningrad ». « C’est inacceptable. Plus de deux millions de personnes y vivent. Tout le monde ne soutient pas le Hamas », a-t-il ajouté le président russe au cours d’une conférence de presse à Bichkek au Kirghizstan. « Nous comprenons la logique des événements mais, malgré toute la violence des deux côtés […], nous devons penser à la population civile », a poursuivi Poutine, exceptionnellement plein d’empathie pour les vies humaines.

La tendance du jour

Même si le rouble s’effondre, Poutine peut se gargariser d’avoir pas mal de blé en réserve. « L’année dernière, comme vous le savez, nous avons eu une récolte record et historique de 158 millions de tonnes. Cette année, elle sera aussi très grande, avec déjà plus de 130 millions », a déclaré ce vendredi le présiden russe. « La Russie va probablement garder sa place de premier exportateur mondial de blé. Nos exportations de céréales, comme l’année dernière, dépasseront les 50/60 millions de tonnes », a-t-il ajouté.

Vladimir Poutine s’exprimait à Bichkek, au Kirghizstan, lors d’un sommet réunissant plusieurs dirigeants de la Communauté des Etats Indépendants (CEI), une alliance d’ex-républiques soviétiques. « Nos amis et collègues dans le cadre de la CEI ont des besoins [en céréales russes], tout cela sera satisfait », a affirmé Vladimir Poutine. Début septembre, il avait annoncé que la Russie allait livrer « dans les prochaines semaines » des céréales gratuites à six pays africains, sans les nommer.