Robert Fico, vainqueur des élections législatives en Slovaquie, se tourne vers l’extrême droite pour gouverner. Le chef des populistes slovaques a annoncé ce mercredi un accord avec l’extrême droite et un parti de gauche pour la création d’une future coalition gouvernementale aux accents anti-ukrainiens et eurosceptiques. Selon les analystes, un tel nouveau gouvernement pourrait radicalement changer la politique étrangère de la Slovaquie et se détourner de l’Ukraine.

« Nous nous sommes mis d’accord pour former un gouvernement ensemble » avec l’extrême droite du SNS et un parti de gauche, Hlas, a déclaré Robert Fico à la presse. « C’est la base de l’accord de coalition, que nous voulons conclure dans les plus brefs délais », a-t-il ajouté. « Des noms et des ministères spécifiques seront inclus dans l’accord de coalition. Je présenterai la liste des ministres au président dans peu de temps », a-t-il ajouté.

Proximités avec Poutine

Le SNS, dirigé par l’ancien président du Parlement Andrej Danko, partage la rhétorique anti-réfugiés et les tendances populistes de Robert Fico. Andrej Danko a déclaré en juillet que les territoires occupés par la Russie n’étaient pas « historiquement ukrainiens ». Il est tristement célèbre pour avoir serré la main de Vladimir Poutine, appelé le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, « mon cher ami » et s’être pris en selfie avec le président de la Douma russe, Vyacheslav Volodin.

Les partis Smer, Hlas et SNS sont unis par des politiques nationales, sociales et chrétiennes, a déclaré M. Danko aux journalistes après la signature de l’accord mercredi. « Ce gouvernement est également attendu par certains représentants des États voisins. Une lutte commune contre l’immigration nous attend », a-t-il ajouté.

L’Otan, l’UE et la Russie

Le Smer-SD du Premier ministre désigné Robert Fico a obtenu 23 % des voix et devancé le parti centriste la Slovaquie progressiste (PS, 18 %), lors du scrutin législatif du 30 septembre. Le parti de gauche Hlas-SD, formé autour de dissidents du Smer, a obtenu 27 sièges. Il est dirigé par Peter Pellegrini, devenu Premier ministre en 2018 quand Robert Fico fut contraint de démissionner à la suite des manifestations nationales après les meurtres du journaliste d’investigation Jan Kuciak et de sa fiancée.

Peter Pellegrini a rassuré tous ceux qui craignaient que la Slovaquie ne s’éloigne de l’Otan et de l’UE. « Si le gouvernement tente de changer cela, Hlas-SD quittera la coalition gouvernementale », a promis Peter Pellegrini mardi avant l’annonce de l’accord de coalition. Robert Fico avait fait une promesse similaire avant les élections anticipées du 30 septembre, affirmant qu’il continuait à voir la Slovaquie au sein de l’UE et de l’Alliance atlantique. Mais il a également promis que la Slovaquie n’enverrait pas « une seule pièce de munitions » à l’Ukraine et a appelé à de meilleures relations avec la Russie.