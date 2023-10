Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Les forces russes ont lancé une attaque d’ampleur sur la ville d’Avdiïvka, cité industrielle du Donbass ukrainien que Moscou et ses alliés séparatistes tentent de conquérir depuis 2014. Cette nouvelle tentative semble inquiéter les autorités ukrainiennes alors que 1.600 habitants vivent encore à Avdiïvka, contre 30.000 avant l’invasion russe. « Les Russes frappent massivement avec leur artillerie, depuis 8 heures du matin sans interruption jusqu’à maintenant. (…) L’ennemi tente d’encercler la ville, a indiqué le chef de l’administration militaire de la localité, Vitaly Barabas. Depuis plus d’un an, le risque que la ville soit occupée existe, mais aujourd’hui, la situation s’est rapidement aggravée. »

L’Ukraine a engagé en juin une contre-offensive pour tenter de libérer ses territoires occupés. Mais jusqu’ici, les avancées ont été limitées, et Moscou tente régulièrement ses propres attaques pour forcer l’armée ukrainienne à revoir ses plans.

Le chiffre du jour

60. C’est, en pourcentage, les exportations totales de céréales ukrainiennes qui transitent par la Roumanie depuis le lancement de l’offensive russe qui entrave l’accès à la mer Noire. La Roumanie est devenue un carrefour incontournable ce qui a poussé Volodymyr Zelensky a s’y rendre ce mardi. Une première depuis le début de la guerre. Le président ukrainien y a évoqué « un corridor de céréales de l’Ukraine à la Roumanie, via la Moldavie, qui sera bientôt opérationnel ». « Depuis le début de la guerre, plus de 27 millions de tonnes de grain venues d’Ukraine sont passées par notre pays », a rappelé le président roumain Klaus Iohannis, assurant son homologue de son soutien indéfectible.

La phrase du jour

Il s’agit d’un exemple clair de l’échec de la politique des Etats-Unis au Moyen-Orient. »

Tels sont les mots de Vladimir Poutine qui a également jugé ce mardi « nécessaire » la création d’un Etat palestinien. Le président russe a aussi accusé les Etats-Unis d’avoir « monopolisé » le règlement du conflit sans se soucier de « trouver des compromis acceptables pour les deux parties », mais au contraire d’avoir « promu leurs propres idées sur la manière de procéder, en faisant pression sur les deux parties ».

La tendance du jour

L’Assemblée générale de l’ONU renouvelait mardi, pour la période 2024-2026, 15 des 47 membres du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU qui siège à Genève. Et la Russie qui espérait regagner un siège a finalement échoué.

Quelques jours après la frappe russe sur le village ukrainien de Groza où 52 personnes ont été tuées, tous les yeux étaient tournés vers la candidature russe. Avec une certaine inquiétude du côté des Occidentaux en raison d’un vote à bulletins secrets, dans un monde fragmenté où de nombreux pays en développement se lassent de l’attention portée à l’Ukraine. « Les Etats membres de l’ONU ont envoyé un signal fort aux autorités russes : un gouvernement responsable d’innombrables crimes de guerre et crimes contre l’humanité n’a pas sa place au Conseil des droits de l’Homme », a commenté Louis Charbonneau, de l’ONG Human Rights Watch. L’Assemblée générale « a un choix important à faire, pour prouver qu’elle n’est pas prête à confondre pyromane et pompier », avait lancé lundi l’ambassadeur albanais à l’ONU Ferit Hoxha lors d’une réunion du Conseil de sécurité sur le carnage de Groza.

La Russie s’est, elle, défendue : « Il n’y a pas de modèle de démocratie ou d’Etat voyou, comme certains le décrivent parfois, avait déclaré il y a quelques jours son ambassadeur à l’ONU Vassili Nebenzia. Aucun Etat membre ne peut affirmer être à l’abri de violations des droits humains. »

En octobre 2020, la Russie avait été élue au Conseil des droits de l’Homme pour trois ans avec 158 voix – l’Ukraine avait remporté l’autre siège avec 166 voix –, mais l’Assemblée générale avait voté pour sa « suspension » en avril 2022 (93 voix pour sa suspension, 24 contre, et 58 abstentions).