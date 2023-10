Guerre en Ukraine EN DIRECT : La Russie s’active pour tenter de revenir au Conseil des droits de l’Homme de l’ONU…

06h35 : La Russie tente de revenir au Conseil des droits de l’Homme de l’ONU

La Russie, écartée du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU après son invasion de l’Ukraine, va tenter d’y faire son retour, un pari incertain qui permettra d’évaluer son soutien sur la scène internationale. L’Assemblée générale de l’ONU élira mardi 15 nouveaux membres de cet organe basé à Genève, pour la période 2024-2026.

Alors que ses 47 membres sont répartis par grande région, chaque groupe régional présélectionne en général ses candidats approuvés ensuite sans difficulté par l’Assemblée générale. Mais cette année, deux groupes comptent plus de candidats que de sièges : l’Amérique latine (Brésil, Cuba, République dominicaine et Pérou candidats pour 3 sièges) et l’Europe de l’Est (Albanie, Bulgarie et Russie pour 2 sièges).

Pour être élu, un pays a besoin de 97 voix sur les 193 Etats membres. La particularité du scrutin est qu’il aura lieu à bulletin secret, dans un monde fragmenté où de nombreux pays se lassent de l’attention portée à l’Ukraine par l’Occident.