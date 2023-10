Guerre en Ukraine EN DIRECT : Washington expulse deux diplomates russes, une mesure de représailles…

08h22 : Hausse du trafic ferroviaire entre la Corée du Nord et la Russie, selon une étude

Le trafic ferroviaire entre la Corée du Nord et la Russie a fortement augmenté, indiquant un « probable » transfert d’armes entre les deux pays, selon le Center for Strategic and International Studies (CSIS), un think tank de Washington. La cellule Beyond Parallel, créée par le CSIS et dédiée à la péninsule coréenne, précise dans son étude publiée vendredi que soixante-dix wagons de marchandises ont été identifiés dans la gare ferroviaire frontalière de Tumangang, à l’aide d’images satellites haute résolution.

Un nombre qualifié de « sans précédent », même par rapport au trafic d’avant Covid. Ces cinq dernières années, seulement vingt wagons ont été aperçus dans cette gare de triage, selon la même source. Ce regain d’activité « indique probablement que la Corée du Nord fournit des armes et des munitions à la Russie », conclut le CSIS, qui n’a toutefois pas pu identifier le contenu des wagons recouverts par des bâches.