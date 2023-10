Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Un nouveau bombardement russe sur Kharkiv a tué un enfant de 10 ans et sa grand-mère et blessé au moins 28 personnes, au lendemain d’une frappe meurtrière sur Groza. Deux immeubles ont été endommagés et un bâtiment résidentiel de trois étages détruit, la police indiquant que deux missiles balistiques Iskander ont frappé ces édifices.

« Le corps d’un enfant de 10 ans a été retrouvé dans les décombres », a indiqué sur Telegram le ministre ukrainien de l’Intérieur Igor Klymenko, ajoutant ensuite que sa grand-mère était également décédée. Le gouverneur régional, Oleg Synegoubov, a fait état de son côté d’au moins 28 blessés, dont un bébé de onze mois qui fait partie de la même famille que les deux victimes.

Le chiffre du jour

25. Comme le nombre de drones que l’armée ukrainienne affirme avoir abattu cette nuit, sur les 33 lancés par la Russie. La défense anti-aérienne a détruit « 25 Shahed 131/136, dans les régions d’Odessa, Mykolaïv, Kharkiv, Dnipro, Tcherkassy et Jytomyr », a indiqué l’armée de l’air dans un communiqué sur Telegram.

La phrase du jour

Nous continuons à réaffirmer que l’armée russe ne frappe pas de cibles civiles, mais des cibles militaires »

Après le carnage de Groza en Ukraine, dont le bombardement hier a tué au moins 52 civils, le Kremlin assure ne frapper que des cibles militaires par la voix de son porte-parole, Dmitri Peskov. Or, « tout porte à croire » que c’est bien un missile russe qui a frappé le village, selon l’ONU. A Groza, qui comptait 330 habitants avant la guerre, des dizaines de personnes étaient réunies hier à l’occasion des funérailles d’un soldat.

« A ce stade, il est évidemment très difficile d’établir avec une certitude absolue ce qui s’est passé, mais étant donné le lieu, étant donné que le café a été touché, tout porte à croire qu’il s’agissait d’un missile russe », a déclaré Elizabeth Throssell, lors du briefing régulier de l’ONU à Genève, soulignant qu’il fallait pousser plus avant l’enquête.

La tendance du jour

Le ministre russe de la Défense a appelé à accélérer la production d’avions bombardiers tactiques Su-34 pour appuyer l’offensive russe en Ukraine. « Ces appareils, ils ont le plus de travail, effectuant entre quatre et cinq vols par jour », a déclaré le ministre Sergueï Choïgou, cité dans un communiqué de l’armée russe, lors d’une visite d’une usine aéronautique à Novossibirsk, en Sibérie.

Dans le même temps, le Kremlin réfléchit à annuler sa ratification du Traité d’interdiction des essais nucléaires. « Le Conseil de la Douma d’Etat va discuter, lors de sa prochaine réunion » prévue lundi « de la question sur la sortie de la ratification du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires », a déclaré Viatcheslav Volodine, dans un communiqué.

Cette annonce intervient au lendemain d’une déclaration de Vladimir Poutine selon lequel une telle sortie pourrait être une « réponse symétrique » aux Etats-Unis qui n’ont jamais ratifié ce traité. « La situation dans le monde a changé. Washington et Bruxelles ont déclenché une guerre contre notre pays. Les défis actuels demandent de nouvelles solutions », justifie Viatcheslav Volodine.