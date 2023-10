A Groza, les Ukrainiens sont de nouveau propulsés dans l’horreur. Jeudi, une frappe russe s’est abattue sur un café et un magasin de ce village de l’est du pays, fauchant brutalement les vies de 52 personnes. Au milieu des décombres et de la chair humaine, les survivants errent, en état de choc. Une pluie de condamnations internationales a suivi ce nouveau carnage, survenu en marge des funérailles d’un soldat. Au lendemain du bombardement, l’ONU a évoqué un possible « crime de guerre ». Une accusation qui poursuit la Russie dans le sillage de ses multiples pilonnages visant la population civile ukrainienne.

« Malheureusement, c’est très probablement un crime de guerre », confirme immédiatement Mathilde Philip-Gay. « Mais il faut commencer par définir de quoi on parle. Le crime de guerre est un acte – qui peut être un meurtre, un viol, un assassinat etc. commis dans le cadre d’une guerre et en lien avec elle », cadre la professeure de droit public à l’université Lyon-3 et autrice de l’ouvrage Peut-on juger Poutine ? « D’après les Conventions de Genève, soumettre la population civile à une attaque sans discrimination est une infraction grave et, donc, un crime de guerre », explicite Catherine Le Bris, experte en droit international.

Des victimes civiles

Pour qualifier la frappe de crime de guerre, « il faut [donc] prouver qu’il s’agit d’une attaque délibérée contre les civils », résume Mathilde Philip-Gay. Pour le moment, c’est en tout cas l’analyse qu’en fait la France. « En ciblant à dessein la population civile ukrainienne, la Russie se rend de nouveau coupable d’atrocités constitutives de crimes de guerre », a fustigé Paris. Les victimes de la frappe de Groza, parmi lesquelles figure un enfant de 6 ans, semblent en effet être des civils.

Car si le drame a eu lieu en marge des funérailles d’un soldat, cela ne veut pas pour autant dire que les participants à l’hommage soient des militaires. Des témoins évoquent la présence de voisins et de la famille du défunt. De plus, « s’il y avait des combattants, ils étaient mêlés à la population civile et n’étaient toutefois pas présents à ce titre », tranche Catherine Le Bris. « Le combattant est celui qui prend part au combat sur le moment, un soldat qui assiste à des funérailles est un civil », abonde Mathilde Philip-Gay.

« On a du mal à entrevoir un objectif militaire »

Même si des civils sont visés par un bombardement dans le cadre d’une guerre, ce dernier n’est toutefois pas automatiquement considéré comme un crime de guerre. Il existe une exception. « La seule possibilité pour qu’un acte qui a l’apparence d’un crime de guerre n’en soit pas considéré comme un, c’est quand il est lancé dans le cadre d’une nécessité militaire », détaille Catherine Le Bris. « Or, si le village est proche de la ligne de front, il n’a, a priori, pas d’intérêt stratégique donc on a du mal à entrevoir un objectif militaire », note la chargée de recherche au CNRS.

Le village de Groza semble difficilement assimilable à un point d’intérêt stratégique et, quand bien même ce serait le cas, cette clause « n’est pas pour autant un blanc-seing et l’attaque doit rester proportionnée », relève l’experte. Or, des dizaines de civils ont brutalement perdu la vie dans cette frappe. Il sera donc difficile pour Moscou d’affirmer que ces pertes collatérales étaient proportionnées. Vendredi, le Kremlin s’est borné à « réaffirmer que l’armée russe ne frappe pas de cibles civiles mais des cibles militaires ». Toutefois, l’hypothèse que le bombardement soit une erreur ukrainienne semble peu probable. Les autorités ukrainiennes parlent d’un missile balistique Iskander, une arme dont dispose Moscou contrairement à Kiev et l’ONU a estimé que « tout port [ait] à croire » qu’il s’agissait d’une arme russe.

De nombreuses juridictions impliquées

Reste que les rouages judiciaires s’appuient sur des preuves tangibles. Le Haut-Commissariat aux droits humains va envoyer une équipe de huit personnes, a annoncé l’une de ses porte-paroles vendredi. La réponse judiciaire interviendra dans un second temps. D’abord, en Ukraine, car les « juridictions ukrainiennes sont compétentes pour juger les soldats », souligne Mathilde Philip-Gay. Puis « la Cour pénale internationale va juger les hauts dirigeants ». Et Vladimir Poutine lui-même pourrait se voir inquiété. « Il n’existe pas d’immunité devant les juridictions internationales, même pour un chef d’Etat comme Vladimir Poutine », rappelle Catherine Le Bris. Le président russe est d’ailleurs sous le coup d’un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale dans le cadre des déportations d’enfants ukrainiens.

Enfin, la « juridiction pénale spéciale va juger le crime d’agression », signale Mathilde Philip-Gay. Car la Russie est accusée d’avoir déclenché une guerre illégale et « sans le crime d’agression, il n’y aurait pas de crime de guerre en Ukraine ». La spécialiste de la justice pénale internationale évoque au passage une triste ironie. « La guerre est encadrée par des principes humanistes grâce à l’impulsion de la Russie. C’est le tsar Nicolas II qui a été à l’initiative de la première Conférence internationale de la paix et le diplomate russe Frédéric Fromhold de Martens qui a estimé qu’il fallait humaniser la guerre », relate-t-elle. De bonnes intentions que la Russie d’aujourd’hui semble allègrement piétiner.