L’Ukraine est à nouveau touchée dans sa chair. Jeudi, un bombardement russe a fait au moins 49 morts à Groza, un village situé dans la région de Kharkiv, à l’est du pays. 20 Minutes fait le point sur la situation, après ce nouveau drame.

Que s’est-il passé ?

Selon les autorités ukrainiennes, au moins 51 personnes ont été mortellement touchées par une frappe russe ce jeudi sur le village de Groza, une localité située à une trentaine de kilomètres de Koupiansk, non loin de la ligne de front. Le bombardement s’est déroulé en début d’après-midi, vers 13h15, et a touché un magasin d’alimentation et un café. Selon le ministre ukrainien de l’Intérieur, les victimes étaient réunies pour célébrer la mémoire d’un villageois décédé.

Dans un premier temps, le président Volodymyr Zelenksy, actuellement en Espagne pour une réunion avec des dirigeants européens, avait évoqué 48 morts, avant que le bilan ne soit rehaussé. « Cinq à sept personnes pourraient se trouver sous les débris », a prévenu le ministre de l’Intérieur.

Le chef d’Etat a dénoncé un « crime russe manifestement brutal », qui a décimé un village qui comptait 500 habitants avant la guerre. Depuis le début du conflit, environ 330 personnes résidaient encore dans le bourg, selon le ministre de l’Intérieur. Un garçon de 6 ans figure parmi les victimes, selon le gouverneur régional Oleg Synegoubov, qui a également précisé sur Telegram que l’attaque avait fait six blessés.

Il pourrait s’agir de l’attaque la plus meurtrière dans la région de Kharkiv depuis le début de l’invasion russe le 24 février 2022, a déclaré une porte-parole de l’assemblée régionale citée par des médias.

Présidence ukrainienne, Berlin, ONU… Quelles sont les réactions après ce drame ?

Après Volodymyr Zelensky, c’est Mykhaïlo Podoliak, conseiller de la présidence ukrainienne, qui a condamné la frappe en dénonçant une « attaque insidieuse (russe) qui n’a aucune logique militaire ». Un nouvel évènement qui doit selon lui servir de « rappel à tous ceux qui sont prêts à sourire et à serrer la main du criminel de guerre Poutine lors de conférences internationales ».

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, via son porte-parole « condamne fermement » l’attaque contre le village russe de Groza. « Les attaques contre les civils et les infrastructures civiles sont interdites par le droit international humanitaire et elles doivent cesser immédiatement », a précisé son porte-parole.

Avant la réaction du secrétaire général, la coordinatrice humanitaire des Nations Unies pour l’Ukraine Denise Brown s’était dite « consternée » par la frappe russe, jugeant les images « absolument horrifiantes ».

« Ce qui s’est passé aujourd’hui dans le village de Groza est brutal et inhumain. La Russie porte seule la responsabilité de ce massacre de civils », a réagi sur X (ex-Twitter) l’ambassadeur allemand en Ukraine Martin Jaeger, tout en rappelant que « tuer des civils est un crime de guerre ».

Quelles conséquences après cette frappe russe ?

Peu après la frappe, le ministre ukrainien de la Défense Roustem Oumerov a estimé sur X (ex-Twitter) que Kiev « a besoin de davantage de systèmes de défense antiaérienne » pour se protéger de la terreur, tout en précisant que des discussions sur le sujet sont en cours avec les alliés. Mais le contexte ne semble pas idéal, avec les réticences américaines à offrir plus d’aide financière.

Réunis en Espagne autour de Volodymyr Zelensky ce jeudi, près de 50 dirigeants européens ont réaffirmé leur soutien à l’Ukraine. Emmanuel Macron a notamment exprimé son soutien « sans faille » à son homologue ukrainien. Le chef d’Etat ukrainien a d’ailleurs annoncé que Berlin « travaille » à fournir à Kiev un nouveau système antiaérien Patriot. Affaire à suivre.