06h40 : Olaf Scholz « convaincu » de la poursuite du soutien américain

Malgré les soubresauts politiques à Washington, Olaf Scholz s’est dit mercredi « convaincu » que les Etats-Unis continueront à soutenir l’effort de guerre de l’Ukraine. Le chancelier allemand s’exprimait après un entretien téléphonique mardi entre Joe Biden et ses alliés sur cette question. Lors de cet appel, le président américain a « réaffirmé l’engagement des Etats-Unis à soutenir l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra pour défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale, et les autres dirigeants ont réaffirmé leurs engagements », a déclaré la Maison-Blanche.