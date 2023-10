Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

L’Ukraine passe à l’offensive. Kiev a revendiqué mercredi la destruction d’un système antiaérien sur le territoire russe, dans la région frontalière de Belgorod. Une source au sein des services de sécurité ukrainiens a indiqué à l’AFP que Kiev avait attaqué l’installation avec des drones. Les services de sécurité ukrainiens avaient déjà revendiqué en septembre avoir frappé un premier système S-400 en Crimée, une péninsule annexée par Moscou en 2014.

Le ministère russe de la Défense a également signalé mercredi avoir repoussé une tentative de débarquement de militaires ukrainiens dans la péninsule de Crimée. Ces soldats se dirigeaient vers le cap Tarkhankout, dans le nord-ouest de la péninsule, à bord d’un « bateau militaire rapide et (de) trois jet-skis ». La direction principale du renseignement militaire ukrainien a revendiqué cette opération, assurant que des membres des forces spéciales avaient « débarqué sur le territoire de la péninsule de Crimée et infligé des dégâts par le feu aux occupants ».

Le chiffre du jour

Huit ans et demi. C’est la peine prononcée par la justice russe à l’encontre de Marina Ovsiannikova, célèbre pour avoir manifesté contre l’offensive en Ukraine à la télévision d’Etat. La journaliste, qui a fui la Russie il y a un an, était poursuivie pour « diffusion d’informations mensongères » sur les forces armées russes et avait déjà été condamnée pour des faits similaires à une amende en août 2022.

Selon l’agence d’Etat Ria Novosti, elle a été condamnée cette fois-ci pour avoir manifesté seule l’année dernière avec une pancarte contre l’offensive russe en Ukraine. Des dizaines de milliers de Russes, notamment des opposants, des journalistes, des militants associatifs, ont fait eux le choix de l’exil depuis le début du conflit.

La phrase du jour

A l’invitation du président du Kirghizstan Sadyr Japarov, le 12 octobre prochain, le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine effectuera une visite officielle dans le pays. »

Tels sont les mots de l’agence de presse officielle kirghize. Vladimir est attendu au Kirghizstan pour sa première visite à l’étranger depuis que la Cour pénale internationale a émis un mandat d’arrêt à son encontre. Au printemps dernier, l’institution avait émis un mandat pour le rôle joué par Vladimir Poutine dans la déportation d’enfants ukrainiens. Dans la capitale kirghize, à Bichkek, le chef du Kremlin participera notamment à un sommet des dirigeants de la Communauté des Etats indépendants regroupant plusieurs ex-républiques soviétiques.

La tendance du jour

La guerre des drones fait toujours rage. La Russie dit avoir abattu 31 drones ukrainiens dans l’Ouest. Depuis que l’Ukraine a lancé sa contre-offensive début juin, les régions russes accusent quasiment chaque jour les forces ukrainiennes de lancer des attaques, avec des drones ou des obus, contre des cibles civiles.

Il n’a pas été fait mention d’éventuels blessés ou dégâts. Selon Alexandre Bogomaz, gouverneur de la région de Briansk, Kiev a également fait usage d’armes à sous-munition contre quatre districts de sa région, provoquant « des destructions partielles » sur des logements et des dépendances.