Guerre en Ukraine EN DIRECT : La Russie dit avoir abattu 31 drones sur son territoire cette nuit…

07h00 : Près du front, l’industrie sidérurgique lutte pour survivre

Vêtu d’un manteau de protection contre la chaleur, avec capuche et visière, Serguiï plonge son regard dans un flux orange incandescent de métal liquide, dans l’aciérie de Zaporizhstal, à Zaporijjia, dans le sud de l’Ukraine. L’ouvrier du haut-fourneau vérifie la coulée de fonte brute en fusion à une température d’environ 1.400 degrés, pour y déceler d’éventuelles impuretés. Un travail mené à seulement 40 kilomètres des combats.

Depuis l’invasion russe, l’industrie métallurgique ukrainienne, située principalement dans des régions près de la ligne de front, a perdu des usines, du personnel, des fournisseurs et l’accès à des centres d’exportation vitaux.

Selon les estimations de la Banque mondiale, au cours de la première année de conflit, l’économie ukrainienne a subi des dégâts et pertes de l’ordre de 411 milliards de dollars. Zaporizhstal appartient au groupe sidérurgique et minier Metinvest, contrôlé par Rinat Akhmetov, l’homme le plus riche d’Ukraine.