Le fait du jour

Promenons-nous dans les bois, pendant que les Russes n’y sont pas. Et même s’ils y sont en fait, pour Volodymyr Zelensky. On le sait depuis le début du conflit, le président est un homme de terrain et n’a pas peur de se montrer sur les scènes de guerre. : L’une de ses premières actions coup d’éclat fut de rester à Kiev alors que l’armée russe était aux portes de la capitale. Maintenant que les troupes moscovites ont été repoussées loin de la ville-mère, Zelensky se rend encore sur le front presque à leur rencontre, cette fois dans l’Est du pays. Plus précisément dans la zone des localités de Koupiansk et Lyman, cible d’une offensive des troupes russes en pleine contre-offensive ukrainienne.

« Aujourd’hui nous visitons nos brigades combattant dans une des zones les plus chaudes, celle de Koupiansk et Lyman », a écrit le président sur Telegram.

Le chiffre du jour

1 pour 100. Non, on ne parle pas des chances de l’Italie de battre la France ce vendredi à la Coupe du monde de rugby (on les écrase avec bonus offensif à la clé dès la mi-temps, vous l’aurez lu ici en premier), mais de la faiblesse quasi-historique du rouble face au dollar. Concrètement, il faut désormais plus de 100 roubles pour avoir un dollar dans un hypothétique bureau de change. Depuis l’accalmie économique après les premières semaines du conflit, un tel écart n’était jamais arrivé, excepté à la mi-août.

Si l’économie russe résiste bien plus que prévu aux sanctions occidentales, elle continue donc de montrer des signes de faiblesses et de fêlures.

La phrase du jour

À partir de demain, les contrôles [qui devaient être effectués] à la frontière ukraino-polonaise pour les céréales qui transitent par la Lituanie seront effectués sur le territoire lituanien »

Chafouins une bonne partie de la semaine dernière, Kiev et Varsovie sont en train de se réconcilier à nouveau sur certains sujets importants. Alors que Varsovie a annoncé son intention de ne plus délivrer d’armes à l’Ukraine, elle qui était l’un des plus loyaux fournisseurs, un accord vient d’être trouvé pour la transition des céréales par l’intermédiaire de la Lituanie. C’est bien connu, les bons comptes font les bons amis, et permettent même à certains de se réconcilier.

Bon, ce n’est pas encore la franche camaraderie des débuts, mais c’est déjà un peu moins glacial qu’il y a quelques jours entre les deux pays traumatisés par le passé soviétique.

La tendance du jour

La Russie affirme que les tentatives ukrainiennes de percer ses défenses ont « échoué », Alors que l’hiver approche, la contre-offensive n’a jusqu’à présent permis à l’armée ukrainienne de reprendre qu’une poignée de villages.

Et tic-tac le temps presse. Plus que le froid glacial de décembre-janvier, c’est bientôt la saison des pluies, capable à elle seule de faire pas mal capoter les intentions ukrainiennes. Pas la peine d’avoir lu L’Art de la guerre pour se douter que la boue et 15.000 flaques d’eau ne sont pas les meilleurs alliés pour réussir des charges offensives ou le déplacement de blindés. Le temps est compté et le bilan de la contre-offensive se jouera dans les prochaines semaines.