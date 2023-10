Guerre en Ukraine EN DIRECT : Kiev s’active pour convaincre le Congrès américain d’approuver une nouvelle aide…

Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner les dernières informations sur le conflit. Le week-end a été particulièrement difficile pour Kiev. L’Ukraine a en effet appris deux mauvaises nouvelles : un parti prorusse est arrivé en tête des législatives en Slovaquie et aux Etats-Unis le « shutdown » de l’économie fédérale a été évité mais sans la validation de l’aide à Kiev. Les autorités ukrainiennes tentent depuis de convaincre le Congrès américain de voter au plus vite un texte assurant cette aide financière et militaire.