Guerre en Ukraine EN DIRECT : Kiev subit des coups durs diplomatiques en provenance des Etats-Unis et de Slovaquie...

08h20 : En Slovaquie, un parti opposé à l’aide à Kiev remporte les législatives

Le parti populiste slovaque Smer-SD, opposé à l’aide à l’Ukraine, a remporté samedi les législatives. Ce scrutin dans ce pays de 5,4 millions d’habitants, membre de l’UE et de l’Otan, est considéré comme déterminant pour savoir si la Slovaquie peut rester sur sa lancée pro-occidentale ou se tourner davantage vers la Russie.

Le parti de l’ancien Premier ministre Robert Fico a obtenu 23,3 % des voix, devançant le parti centriste Slovaquie progressive (PS) soutenus eux par 17,03 % des votants, après le décompte de 99,43 % des bulletins de vote. Les résultats définitifs sont attendus ce dimanche matin. La présidente slovaque Zuzana Caputova a déclaré cette semaine qu’elle confierait la formation du prochain gouvernement au chef du parti vainqueur, indépendamment de sa « préférence personnelle » en tant qu’ancienne membre de la Slovaquie progressive.

Au cours d’une campagne électorale houleuse, marquée par des taux particulièrement élevés de désinformation en ligne et qui a donné lieu à plusieurs rixes entre candidats, Robert Fico s’en est pris aussi bien à l’UE et à l’Otan qu’à la minorité LGBTQ. Il s’est aussi opposé à toute aide militaire supplémentaire à l’Ukraine. Le vainqueur de l’élection aura toutefois besoin de l’aide des petits partis pour former une coalition majoritaire au sein du parlement de 150 sièges.