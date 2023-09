Guerre en Ukraine EN DIRECT : La décision du CIO sur les Paralympiques « encourage la Russie », dénonce Kiev…

08h28 : Le soutien à l’Ukraine, enjeu des législatives qui s’ouvrent en Slovaquie

Les électeurs slovaques ont commencé à voter ce samedi pour un scrutin législatif qui s’annonce serré et déterminant pour la politique étrangère de la Slovaquie et son soutien à l’Ukraine dans les années à venir. La victoire se jouera entre le parti de gauche Smer-SD de l’ancien Premier ministre populiste Robert Fico et le parti centriste la Slovaquie progressiste de Michal Simecka, vice-président du Parlement européen, les deux groupements bénéficiant d’un soutien de l’électorat d’environ 20 % chacun.

Au cours d’une campagne électorale houleuse qui a donné lieu à plusieurs rixes entre candidats, Robert Fico s’en est pris aussi bien à l’UE et à l’Otan qu’à la minorité LGBTQ. Il s’est aussi opposé à toute aide militaire supplémentaire à l’Ukraine qui lutte contre l’invasion russe. Michal Simecka a prôné exactement le contraire, promettant de débarrasser la Slovaquie du « passé », dans une référence aux trois mandats de Robert Fico en tant que Premier ministre (2006-2010 et 2012-2018), et exhortant les Slovaques à « élire l’avenir ».