Le fait du jour

Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson… La Russie célébrait ce vendredi le premier anniversaire de l’annexion revendiquée de quatre régions d’Ukraine. Des milliers de personnes se sont ainsi rassemblées sur l’emblématique Place Rouge.

Dans la foule, une véritable marée de drapeaux russes, qui ont été distribués aux participants. Face à eux, la scène est entourée d’écrans portant le slogan « une seule nation, une seule famille, une seule Russie », l’intitulé du concert. Et juste au-dessus, trône l’inscription « le Donbass est la Nouvelle Russie », référence au projet visant à créer un territoire russe dans le Sud et l’Est ukrainien, dénoncé comme « impérialiste » par Kiev.

Il y a un an, peu après avait signé les documents entérinant l’annexion de ces quatre régions ukrainiennes, Vladimir Poutine s’était exprimé lors d’un concert festif sur cette même Place Rouge, déclarant à l’adresse des habitants de ces territoires : « Bienvenue à la maison ». Le président russe n’était pas attendu sur la Place Rouge ce vendredi, mais le présentateur de l’événement a prêché le même discours. « Il y a exactement un an, la justice historique a triomphé », a-t-il affirmé avant le début du concert.

Le chiffre du jour

8. Le nombre d’années de prison - huit ans et demi même pour être précis- qu’a écopé le blogueur russe Alexandre Nozdrinov pour une publication critiquant l’assaut de son pays contre l’Ukraine. Alexandre Nozdrinov a été reconnu coupable de « diffusion de fausses informations » concernant l’armée russe, un article du Code pénal introduit au début de l’offensive russe en Ukraine, a rapporté l’ONG spécialisée Net Freedoms Project.

Selon l’ONG Memorial, ce blogueur de la région du Kouban (sud) a publié en mars 2022 sur Telegram une photo d’un immeuble d’habitation endommagé à Kiev avec le message ironique : « les villes ukrainiennes après l’arrivée des libérateurs ». Alexandre Nozdrinov, arrêté peu après et qui se trouve en détention provisoire depuis, nie être l’auteur de ce message, selon la même source.

Selon OVD-Info, une autre ONG encore, près de 20.000 personnes ont été arrêtées en Russie depuis le début de l’offensive en Ukraine pour leur opposition à la guerre, et parfois condamnés à de lourdes peines. Memorial dénombre 601 prisonniers politiques actuellement derrière les barreaux en Russie

La phrase du jour

"Est-il approprié de démarrer des négociations avec un pays en guerre ? »

La question est posée par Viktor Orban. Ce vendredi, le Premier ministre hongrois, réticent à accueillir l’Ukraine au sein de l’Union européenne, a mis Bruxelles en garde contre l’ouverture de discussions d’adhésion en raison des nombreuses incertitudes liées à l’invasion russe. « Nous ne connaissons pas les dimensions du territoire du fait de la guerre en cours. Ni la taille de sa population vu le flot de réfugiés », a-t-il souligné.

La Hongrie entretient des relations tendues avec Kiev : bien que membre de l’Otan, elle refuse de fournir toute contribution militaire et maintient des liens avec le Kremlin. Budapest ne cesse également de souffler sur les braises d’une vieille querelle, relative aux droits de la minorité hongroise de l’ouest de l’Ukraine. Elle compte quelque 100.000 membres, devenus ukrainiens après le démantèlement de l’empire austro-hongrois à l’issue de la Première Guerre mondiale.

La tendance du jour

Vladimir Poutine a demandé à un ancien lieutenant d’Evguéni Prigojine, patron du groupe Wagner mort dans le crash de son avion fin août, de former des volontaires pour combattre en Ukraine.

Selon Vladimir Poutine, Andreï Trochev, surnommé « Sedoï » (cheveux gris, en russe), a l’expérience pour mener à bien une telle mission, trois mois après la tentative avortée de rébellion en Russie du groupe paramilitaire.

Colonel à la retraite, il est souvent décrit comme l’un des fondateurs de Wagner et est sous sanctions européennes pour avoir été « directement impliqué dans les opérations militaires du groupe (…) en Syrie », selon un document de l’UE daté de fin 2021.

« Vous connaissez les questions qui doivent être résolues à l’avance pour que le travail de combat se déroule de la meilleure façon et avec le plus de succès possible », a de son côté fait valoir le président russe à l’ancien militaire. La demande de Vladimir Poutine, officialisée en présence de son vice-ministre de la Défense, montre encore un peu plus l’intégration des anciens combattants de Wagner au sein de l’armée russe.