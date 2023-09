Une guerre éclair après trente ans de conflit. Face à la République autoproclamée du Haut-Karabakh, enclave à majorité arménienne sur le territoire de l’Azerbaïdjan, Bakou s’est imposé en une journée de combat. Malgré les appels des autorités azéries à rester, l’issue du conflit a provoqué le départ précipité de dizaines de milliers d’Arméniens, craignant pour leur vie. Maisons soufflées, visages apeurés… Avant d’embrasser la route de l’exil, bon nombre d’entre eux ont pris le soin de brûler leurs effets personnels.

Des scènes dont un ancien satellite de l’URSS est le théâtre et qui font écho à la détresse des Ukrainiens après l’attaque du voisin russe en février 2022. Sauf que, selon les spécialistes, la comparaison s’arrête là. 20 Minutes leur a demandé pourquoi les Européens se montrent plus timides à l’égard de ce conflit.

Entre l’Ukraine et le Haut-Karabakh, des enjeux géopolitiques pas « transposables »

« La situation est totalement incomparable pour plusieurs raisons, coupe Didier Billion, directeur adjoint de l’Iris*. Les enjeux géopolitiques ne sont pas transposables. Ce n’est pas un pays de la taille de la Russie qui envahit un pays souverain. La République du Haut-Karabakh n’a jamais été reconnue ».

Déjà mobilisés par la guerre en Ukraine, les 27 se retrouvent en position inconfortable sur ce conflit marqué par deux guerres majeures (1988-1994, 2020) : d’un côté, reconnaître que le Haut-Karabakh fait partie du territoire azéri, comme le Premier ministre arménien l’a lui même reconnu en mai dernier ; de l’autre dénoncer l’attaque éclair des derniers jours. « En Ukraine, l’Europe a joué le jeu politiquement en envoyant des armes et de l’argent. Là, elle s’est moins impliquée et ressent une forme de soulagement à cette fin de conflit », analyse Taline Ter-Minassian, professeure d’histoire contemporaine de la Russie à l’Inalco et spécialiste du conflit.

L’UE a renforcé son partenariat énergétique avec Bakou

D’autant que notre experte rappelle que l’Europe, après l’arrêt de ses importations de gaz russe, a renforcé son partenariat énergétique avec l’Azerbaïdjan : Bakou s’est engagé en 2022 à fournir 20 milliards de m3 de gaz par an à l’UE au moins jusqu’en 2027. Une décision fustigée par une cinquantaine d’élus français de tous bords qui avaient accusé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen « d’affaiblir » l’Europe. « Dans cette situation délicate sur le plan énergétique, l’UE n’est pas en position de force pour condamner Bakou et envisager des sanctions », précise Didier Billion.

Face aux divisions et aux intérêts antagonistes, les Européens semblent au moins s’être mis d’accord sur un point : la réponse humanitaire. Après avoir alloué 5,5 millions d’euros en début d’année, la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a annoncé jeudi une aide supplémentaire de 7 millions d’euros. Pour secourir les réfugiés en route vers l’Arménie et les personnes vulnérables restés au Haut-Karabakh, l’UE a aussi débloqué 5 millions d’euros.

Face aux menaces qui pèsent sur les droits humains, Bruxelles a réclamé une mission de l’ONU « dans les prochains jours ». Une initiative suffisante pour s’assurer du respect du droit international dans la zone ? « Il y a l’émotion de la conjoncture, mais bon nombre de pays occidentaux risquent de passer rapidement à autre chose », prédit Didier Billion. « En fait, la communauté internationale fait preuve d’un grand cynisme, appuie Gaïdz Minassian, enseignant en relations internationales, interrogé par Public Sénat. On est témoins d’une effroyable incapacité des grandes puissances à faire respecter le droit international. »

* Institut de relations internationales et stratégiques