Guerre en Ukraine EN DIRECT : Un drone ukrainien endommage un poste électrique en Russie…

07h10 : Un drone ukrainien endommage un poste électrique en Russie

Un drone ukrainien a largué vendredi des explosifs sur un poste électrique dans un village russe proche de la frontière ukrainienne, entraînant la coupure de l’alimentation électrique d’un hôpital, a déclaré le gouverneur de la région de Koursk. A Belaya, à moins de 25 kilomètres de la frontière, « un drone ukrainien a largué deux engins explosifs sur un poste électrique », a déclaré Roman Starovoït sur Telegram.

« L’un des transformateurs a pris feu. Cinq localités et un hôpital ont été privés d’électricité. Les équipes de pompiers se sont rendues sur les lieux », a-t-il précisé, ajoutant que le courant serait « rétabli dès qu’il sera possible de le faire en toute sécurité ». Plus tôt, le ministère russe de la Défense avait annoncé avoir détruit deux drones ukrainiens au-dessus de la région voisine de Belgorod, sur Telegram. Les régions de Belgorod et Koursk sont limitrophes de l’Est de l’Ukraine.