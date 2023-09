Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

L’Ukraine n’est pas seule et pour soutenir sa contre-offensive contre la Russie engagée en juin, rien de tel que la visite du chef de l’Otan. Volodymyr Zelensky a reçu Jens Stoltenberg alors que les ministres français et britanniques de la Défense étaient également en Ukraine. Au côté du président ukrainien, le secrétaire général de l’Otan a dénoncé les « délires impérialistes » de Moscou. Volodymyr Zelensky, qui fait face dans certaines capitales à une baisse de la volonté de soutenir l’Ukraine, a de son côté insisté sur le fait que son pays avait besoin encore d’aide, notamment de systèmes antiaériens.

Sur le dossier de l’adhésion ukrainienne à l’Otan, le président ukrainien a estimé qu’il ne s’agissait que d’une « question de temps ». Jens Stoltenberg a lui affirmé que Kiev est « plus proche de l’Otan que jamais », alors qu’aucun calendrier n’a été annoncé. Pour Moscou, une telle adhésion fait figure de chiffon rouge.

Le chiffre du jour

70 %. C’est la hausse du budget russe de la Défense. Le Kremlin a justifié cette augmentation prévue du budget des dépenses militaires de 68 % en 2024 par rapport à l’année précédente pour atteindre 10.800 milliards de roubles (106 milliards d’euros au taux du jour). Pour Moscou, l’Occident en soutenant Kiev mène en effet « une guerre hybride » contre la Russie afin de la soumettre à ses velléités hégémoniques. La Défense va donc représenter environ 30 % des dépenses fédérales totales en 2024 et 6 % du PIB, une première dans l’histoire de la Russie post-soviétique.

La phrase du jour

L’UE soutiendra le peuple ukrainien aussi longtemps qu’il le faudra »

Les États membres de l’Union européenne ont décidé de prolonger à nouveau d’un an, jusqu’en mars 2025, la protection accordée aux réfugiés ukrainiens dans l’UE. Les Ukrainiens fuyant la guerre bénéficient depuis mars 2022 d’un statut leur permettant notamment de séjourner, de travailler et d’accéder aux soins de santé dans l’Union européenne. « La prorogation du statut de protection offre une sécurité aux plus de quatre millions de réfugiés qui ont trouvé refuge dans l’UE », a déclaré le ministre espagnol de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska, dont le pays exerce la présidence semestrielle du Conseil de l’UE.

Cette directive relative à la protection temporaire permet aux ressortissants de ce pays de séjourner dans l’UE et d’y bénéficier d’un accès au marché du travail, au logement, à une aide sociale et médicale.

La tendance du jour

Nouvelle « attaque massive » de drones lancée par la Russie. Au cours de la nuit, l’armée ukrainienne a affirmé avoir détruit 31 des 39 drones russes employés. Natalya Gumenyuk, porte-parole du commandement militaire du sud de l’Ukraine, a déclaré que les drones russes avaient été interceptés au-dessus des régions côtières de la mer Noire et qu’ils visaient des zones plus à l’intérieur des terres. La Russie « ne cesse de faire pression et de chercher de nouvelles tactiques, notamment en recourant à des attaques massives », a-t-elle déclaré sur Telegram.

« Cette nuit, plusieurs groupes de drones d’attaque ont été lancés… la défense aérienne a fonctionné dans presque toute la direction sud - dans les régions d’Odessa et de Mykolaïv », a-t-elle ajouté, précisé que « beaucoup plus au nord, l’ennemi a dirigé ses attaques vers le centre de l’Ukraine ». Dans son point quotidien, l’état-major ukrainien a ensuite déclaré que la Russie avait lancé 39 drones d’attaque de type Shahed, dont 31 avaient été « détruits par les forces et les moyens de la défense aérienne ».