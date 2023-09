Guerre en Ukraine EN DIRECT : Le ministre des Armées Sébastien Lecornu à Kiev pour parler de l'évolution de l'aide française…

Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner les dernières informations sur le conflit. Sur le terrain, la tension est toujours particulièrement palpable autour de la Crimée, région ukrainienne annexée par la Russie en 2014. Moscou voit en effet rouge après la frappe ukrainienne sur le siège de la flotte russe en mer Noire, vendredi. La diplomatie russe assure que l’attaque « a été planifiée à l’avance avec l’utilisation de moyens de renseignements occidentaux, d’équipement satellite de l’Otan, d’avions de reconnaissance ». Elle a « été mise en œuvre à la demande des services de renseignement américain et britannique et en étroite coordination avec eux ». Londres et Washington n’ont pour l’heure pas réagi à ces accusations.