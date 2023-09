07h50 : L'économie russe en croissance cette année ?

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) estime que l'économie russe sera en croissance de 1,5% cette année alors qu'une précédente prévision anticipait une contraction d'ampleur équivalente, le pays s'étant montré plus résilient qu'anticipé aux sanctions occidentales.

Les revenus de Moscou ont été soutenus, plus qu'anticipé, « par la hausse des prix du pétrole et par la capacité de la Russie à compenser l'impact du plafond (du prix du baril imposé par les Occidentaux, ndlr) en exportant vers de nouveaux marchés », en majorité en Chine et en Inde, a indiqué la Berd mercredi en marge d'un rapport de prévisions.