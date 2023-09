Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Annoncé mort, le commandant russe de la flotte en mer Noire est apparu ce mardi lors d’une visioconférence. L’étrange résurrection a provoqué de nombreux commentaires. En effet, Kiev a affirmé avoir tué Viktor Sokolov lors de sa frappe sur le siège de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol, en Crimée, vendredi. Mais le responsable est apparu sur une image publiée par le ministère de la Défense, d’une visioconférence tenue mardi, d’après eux.

Après la publication de ces images, les forces d’opérations spéciales ukrainiennes ont annoncé être en train de « clarifier » leurs informations. Ces forces ont affirmé sur Telegram que, selon « les sources disponibles », le commandant faisait partie des morts, l’identification des victimes étant toutefois difficile car les corps sont très abîmés.

Le chiffre du jour

19. C’est ce nombre d’années de prison que le principal opposant russe espérait réduire en appel. Mais ce mardi, la justice russe a rejeté la demande d’Alexeï Navalny, condamné pour « extrémisme ». Ce verdict doit l’envoyer dans une colonie pénitentiaire aux conditions plus rudes.

La phrase du jour

Les chars Abrams (…) brûleront aussi »

C’est une promesse du porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, ce mardi. Alors que les premiers chars américains sont arrivés en Ukraine, il a assuré que cela « ne changerait pas le rapport de force » entre les armées russe et ukrainienne. Selon lui, à travers ces nouvelles livraisons à Kiev, « les Américains continuent d’accroître leur implication directe dans ce conflit », mais l’armée russe réussit toutefois à « contrer » les attaques de l’armée ukrainienne.

La tendance du jour

Moscou continue de pilonner l’Ukraine dans le noir. Au cours de la nuit de lundi à mardi, 38 drones Shahed ont attaqué le territoire ukrainien, a indiqué mardi l’armée de l’air ukrainienne, affirmant que 26 de ces appareils avaient été abattus. La région d’Odessa (sud) fait partie des positions frappées dans la nuit par les forces russes, qui ont notamment visé le port d’Izmaïl.

De son côté, Kiev réplique en frappant épisodiquement le territoire russe. Ce mardi, un drone ukrainien a frappé une sous-station électrique de la région frontalière russe de Koursk, coupant le courant dans sept localités, a affirmé son gouverneur. « Aucun habitant n’a été blessé », a précisé le gouverneur, ajoutant que les équipes travaillaient à rétablir le courant.

L’hiver dernier, la Russie avait lancé des attaques contre les infrastructures essentielles en Ukraine, privant régulièrement et à dessein de chauffage, d’eau et d’électricité des millions d’habitants. L’Ukraine a, elle, entrepris avec ses drones et son artillerie d’attaquer des cibles en territoire russe, dans le cadre de sa contre-offensive pour libérer ses territoires occupés.