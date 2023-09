La Moldavie va pouvoir compter sur le soutien de la France. Chisinau, qui vit dans la crainte d’une agression russe, a en effet entamé avec Paris la négociation d’un accord de défense, a-t-on appris lundi auprès du cabinet du ministre français des Armées en déplacement dans la capitale moldave.

« La France continuera de se tenir aux côtés des Moldaves face à toute tentative de déstabilisation », a indiqué le cabinet du ministre à l’issue de la visite de Sébastien Lecornu. Frontalière de l’Ukraine, la Moldavie comprend la Transnistrie, région séparatiste prorusse de 300.000 habitants dans l’est du pays.

Des fragments de missile retrouvés en Transnistrie

Au cours de son déplacement, le ministre français et son homologue Anatolie Nosatîi ont signé « une lettre d’intention pour renforcer la coopération de défense et assister la Moldavie dans la modernisation de son outil militaire », a annoncé Sébastien Lecornu sur le réseau social X. Chisinau a par ailleurs annoncé l’acquisition d’un radar Ground Master 200 (GM 200). Ce radar, déjà commandé par Kiev et produit par Thales, d’une portée de 250 kilomètres, doit permettre de renforcer la surveillance de l’espace aérien moldave.

« Au-delà, nous allons conduire un audit des moyens de défense aérienne pour aider à renforcer la sécurité du ciel moldave », a indiqué Sébastien Lecornu. Lundi, des fragments de missile ont été retrouvés en Transnistrie, ont annoncé les autorités, sans faire de lien à ce stade avec une nouvelle attaque russe dans le sud de l’Ukraine voisine.