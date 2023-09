Volodymyr Zelensky a tenu à annoncer lui-même cette « bonne nouvelle ». Les premiers chars américains Abrams sont arrivés en Ukraine, au moment où l’armée ukrainienne tente de forcer enfin les lignes de défense russes avant l’hiver.

« Des Abrams sont déjà en Ukraine et se préparent à renforcer nos brigades », a déclaré le président ukrainien sur Telegram sans préciser combien de ces véhicules avaient été fournis à ce stade. Il s’est déclaré « reconnaissant envers les alliés pour les promesses tenues ».

Une course contre-la-montre à l’approche de l’hiver

La livraison de ces chars à Kiev avait été annoncée la semaine passée par Joe Biden à l’occasion d’une visite à la Maison-Blanche de Volodymyr Zelensky, en quête d’un soutien supplémentaire en pleine contre-offensive pour libérer les territoires occupés par la Russie. Les Etats-Unis avaient promis au total 31 chars Abrams, équipés de munitions à l’uranium appauvri de 120 mm capables de percer les blindages.

Ces premiers chars ont surtout été livrés avec « des mois d’avance » par rapport au calendrier initial, a affirmé lundi le New York Times, alors que l’armée ukrainienne est engagée dans une course contre-la-montre à l’approche d’un ralentissement attendu de ces opérations ces prochains mois en raison de la détérioration de la météo.

Forte des livraisons d’armes occidentales, l’Ukraine a lancé début juin une vaste contre-offensive pour repousser les forces russes. Si cette opération a longtemps buté sur les lignes fortifiées par Moscou et n’a jusqu’à présent permis que de reprendre quelques centaines de km2 et une poignée de villages dévastés, elle semble s’accélérer ces dernières semaines. Les forces ukrainiennes affirment ainsi être parvenues à percer les lignes russes sur le front Sud et dans l’Est.