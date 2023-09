Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner les dernières informations sur le conflit. Après la visite de Volodymyr Zelensky aux Etats-Unis, avec à la clef un discours à l’ONU et une rencontre avec Joe Biden, Sergueï Lavrov a accusé samedi les Occidentaux de combattre « directement » la Russie en Ukraine. « Nous l’appelons guerre hybride, mais ça ne change pas la réalité », a-t-il ajouté en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, évoquant l’aide financière, les armements et des « mercenaires » venus de pays occidentaux. Les Etats-Unis et les pays européens qui fournissent des systèmes d’armement à Kiev depuis l’invasion russe de février 2022 martèlent par contre qu’ils ne sont pas en guerre avec Moscou mais qu’ils aident l’Ukraine à se défendre.