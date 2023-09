Guerre en Ukraine EN DIRECT : Le Canada soutiendra Kiev « aussi longtemps qu’il le faudra »…

08h24 : Un an après, le sabotage des gazoducs Nord Stream reste une énigme

Événement géopolitique majeur, le sabotage des gazoducs Nord Stream, il y a un an, reste une énigme. Plusieurs enquêtes tentent de reconstituer le puzzle de ce polar en mer Baltique, dans un contexte hautement sensible en raison de la guerre en Ukraine. Aucune des trois enquêtes judiciaires lancées séparément par l’Allemagne, la Suède et le Danemark n’a encore abouti.

La « principale hypothèse est qu’un État est derrière » le sabotage, a affirmé en avril le procureur suédois Mats Ljungqvist, ajoutant que ses auteurs savaient « très bien qu’ils laisseraient des traces ». Mercredi, le procureur suédois s’est situé « dans la phase finale de l’enquête », espérant pouvoir rendre une « décision » d’ici 2024.