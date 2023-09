Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Kiev a revendiqué vendredi un bombardement réussi sur le siège de la flotte russe en Crimée annexée. L’étendue exacte des dégâts n’est pas encore connue, mais les autorités russes ont admis que le bâtiment était « endommagé ». Le ministère russe de la Défense, qui avait dans un premier temps annoncé la mort d’un militaire, a ensuite précisé que celui-ci était porté disparu.

Oleg Krioutchkov, un conseiller du dirigeant installé par la Russie dans la péninsule, a également annoncé quelques heures après la frappe que la Crimée était touchée par une cyberattaque « sans précédent » contre les fournisseurs d’accès à Internet, qui a provoqué des coupures. Il n’a néanmoins pas indiqué si ces coupures étaient liées à la frappe.

L’Ukraine a multiplié ces dernières semaines les frappes de drones et de missiles en Crimée, revendiquant la destruction notamment de systèmes de défense antiaérienne, d’un chantier naval et de deux navires s’y trouvant.

Le chiffre du jour

1. Comme le nombre de morts dans le centre de l’Ukraine après une frappe russe ce vendredi. « L’ennemi a tiré des roquettes sur Krementchouk. Une roquette a été abattue par les forces de défense aérienne. Malheureusement, des infrastructures civiles ont été touchées », a indiqué Dmytro Lounine, gouverneur de la région de Poltava. Quinze personnes dont un enfant sont blessés.

La phrase du jour

Il n’y a pas d’explosion sociale. Rien. »

Tels sont les mots de Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Il a assuré ce vendredi ne pas craindre une « explosion sociale » malgré le retour de l’inflation. Jeudi, face à l’envolée des prix à la pompe qui ont battu la semaine dernière un record, le gouvernement russe avait pourtant décidé d’introduire des restrictions aux exportations concernant l’essence et le gazole, signe de l’urgence de la situation.

Après un an et demi de lourdes sanctions internationales et malgré une adaptation au pas de course, la Russie fait face à une série de difficultés économiques, en plus de l’inflation : affaiblissement du rouble, pénuries de main-d’œuvre dans certains secteurs, fuite des cerveaux à l’étranger, chute importante des revenus liés à la vente des hydrocarbures…

La tendance du jour

Kiev se montre offensif sur le front est. Près de Bakhmout, les forces ukrainiennes ont effectué plusieurs bombardements ces derniers jours.

« Au cours des dernières 24 heures, l’ennemi a mené un certain nombre d’actions dans la direction de Lyman, a effectué des reconnaissances par le combat dans plusieurs directions à la fois », a indiqué le chef de l’occupation russe de la région de Donetsk, Denis Pouchiline, citant plusieurs localités. Depuis le début de sa contre-offensive en juin pour repousser les Russes hors des territoires ukrainiens occupés, l’armée de Kiev n’a repris que quelques localités, mais elle pousse sur le front sud et est dans l’espoir de pénétrer les défenses russes faites de champs de mines, de tranchées et de pièges antichars.