06h50 : Une rencontre difficile s’annonce avec McCarthy

A Washington, Volodymyr Zelensky ne sera cette fois pas reçu en grande pompe au Capitole, le siège du Congrès. Il est toutefois prévu qu’il y rencontre des chefs de file du parti démocrate et du parti républicain. L’entrevue la plus attendue, et la plus difficile, sera avec le patron républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy.

« J’ai des questions pour lui. Peut-il rendre des comptes sur l’argent que nous avons déjà dépensé ? Quelle est la stratégie pour la victoire ? », a lancé mardi le dirigeant conservateur, sous pression de l’aile droite de son parti pour couper les vivres à Kiev.