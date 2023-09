Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Le face-à-face était attendu. Après s’être adressé mardi à l’Assemblée générale de l’ONU, Volodymyr Zelensky était attendu devant le Conseil de sécurité, où siège la Russie. En présence de l’ambassadeur russe, assis devant lui, le président ukrainien a fustigé une invasion « criminelle » et « injustifiée » de son pays. Il a aussi dénoncé le blocage du Conseil à cause du droit de veto russe.

Par ailleurs, les déclarations du chef d’Etat mardi, estimant que « certains pays feignent la solidarité » ont provoqué des remous au sein de la coalition. Varsovie, l’un des plus proches alliés de Kiev, s’est froissé sur fond de tensions sur le dossier des céréales. La Pologne a annoncé la convocation « d’urgence » de l’ambassadeur d’Ukraine. En réaction, Kiev a appelé son allié à « mettre l’émotion de côté ».

Le chiffre du jour

8. Comme le nombre de morts après une frappe russe mardi à Koupiansk. Après avoir fait état de six morts, les autorités ont annoncé ce mercredi le bilan définitif du bombardement. « Malheureusement, deux autres corps de civils ont été retrouvés », a déclaré sur Telegram Oleg Synegoubov, le gouverneur de la région de Kharkiv.

Les autorités ukrainiennes ont appelé en août la population vivant à proximité de Koupiansk à évacuer ces zones, la Russie multipliant les attaques pour les reconquérir.

La phrase du jour

Attiser la « tension et jeter de l’huile sur le feu de la violence en Ukraine sont l’œuvre des Etats-Unis d’Amérique dans le but d’affaiblir les pays européens et cela est malheureusement un programme sur le long terme »

Tels sont les mots du président Ebrahim Raïssi. Devant l’Assemblée générale de l’ONU, Téhéran est venu au soutien de son allié russe tout en égratignant son rival américain. Accusé de fournir des drones à son allié russe dans la guerre conduite en Ukraine, l’Iran a encore assuré « soutenir toute initiative en vue d’une cessation des hostilités et de la guerre et toute mesure politique » à cette fin.

Selon un général américain, l’Iran « risque » de bénéficier des améliorations technologiques apportées par Moscou à ses drones utilisés lors du conflit en Ukraine. Lors de l’adoption de résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU condamnant depuis 2022 l’invasion russe de l’Ukraine, l’Iran s’est soit abstenu, soit n’a pas pris part au vote.

La tendance du jour

Kim Jong-un était venu à lui, il se déplacera pour aller rendre visite à Xi Jinping. Quelques jours après la visite en Russie du dictateur nord-coréen, Vladimir Poutine a confirmé mercredi qu’il allait se rendre en Chine le mois prochain, invité par son homologue chinois.

Sanctionné par les Occidentaux à cause de la guerre, le Kremlin mise davantage sur ses relations avec la Chine pour casser son isolement. Vladimir Poutine a d’ailleurs reçu mercredi à Saint Pétersbourg le chef de la diplomatie chinoise. Moscou et Pékin prônent un renforcement de leur coopération économique et militaire dans le cadre d’une amitié officiellement qualifiée de « sans limites. »