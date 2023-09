Guerre en Ukraine EN DIRECT : Moscou et Kiev vont s’affronter à la Cour internationale de justice…

07h05 : La réinsertion balbutiante des ex-Wagner et militaires revenus du front

L’essentiel de son existence, Alexandre Fiodorov l’a passé dans les prisons russes. Il purgeait une énième peine quand une chance de liberté inespérée est apparue : partir combattre en Ukraine pour le groupe Wagner. Pendant six mois, il a participé et survécu à l’infernale bataille pour la ville de Bakhmout. Et, comme promis, il a été amnistié, médaillé et libéré.

« Tout était impeccable, j’ai aimé, mais pour l’instant je ne veux plus combattre », dit l’ex-taulard. Il est désormais aidé par « l’Union des vétérans de l’opération militaire spéciale » en Ukraine, qui milite pour un suivi social et psychologique des soldats revenus du front. Cette organisation, indépendante du ministère de la Défense mais dans la ligne du Kremlin, souligne que la réinsertion de ces militaires souvent traumatisés est un enjeu primordial pour la société, mais qu’elle est balbutiante en Russie.

Ces derniers mois, la presse russe a déjà rapporté des incidents impliquant des militaires revenus des combats. « Un individu problématique sera un problème dans nos rues avec de possibles crimes. Il peut commencer à violer les principes de notre vie et c’est pour ça qu’il faut encadrer chaque personne », prône Oleg Pantchourine, 32 ans, président de « l’Union des vétérans de l’opération militaire spéciale ».