Guerre en Ukraine EN DIRECT : Kim Jong-un accueilli par le ministre russe de la Défense à Vladivostok…

08h21 : La police britannique met fin à une enquête contre l’oligarque russe Mikhaïl Fridman

Une enquête en cours contre l’oligarque russe Mikhaïl Fridman, sous sanctions européennes et britanniques, a dû être abandonnée, a confirmé vendredi à l’AFP l’agence britannique de lutte contre la criminalité (NCA). « La NCA peut confirmer qu’elle ne prendra pas d’action supplémentaire contre Mikhail Fridman sur la base du mandat exécuté à Athlone House en décembre 2022 », a indiqué l’agence dans une déclaration transmise à l’AFP.

« Les enquêtes se poursuivent concernant les suspects associés qui relèvent de l’enquête plus large », a-t-elle ajouté. Selon le journal The Times, la NCA a reconnu que la perquisition menée à son domicile était illégale et que les accusations contre lui, incluant la tentative d’éviter des sanctions, le blanchiment d’argent, la fraude et le parjure, ont dû être abandonnées. Il ajoute que la NCA devra lui verser des dommages, payer ses frais de justice et lui restituer l’argent liquide saisi.