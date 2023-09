Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Cette fois, c’est la bonne. L’armée ukrainienne a annoncé vendredi matin avoir repris le village d’Andriïvka, à quelque dix kilomètres au sud de la ville dévastée de Bakhmout, après une annonce en ce sens de la vice-ministre de la Défense hier qui avait ensuite été démentie. « Les forces de défense ont eu un succès partiel dans la zone de Klichtchiïvka lors d’opérations offensives. Au cours de leur assaut, elles ont libéré Andriïvka, dans la région de Donetsk », a communiqué l’état-major ukrainien dans son compte-rendu quotidien diffusé sur Facebook.

Elles ont également « infligé des pertes significatives à l’ennemi en matière d'effectifs et d’équipements », a-t-il ajouté. « À la suite d’une opération éclair, la garnison russe d’Andriïvka a été encerclée, coupée des forces principales et détruite », a assuré la troisième brigade sur Telegram, affirmant avoir « liquidé quasiment toute l’infanterie de la 72e brigade » russe ainsi que plusieurs membres de son commandement. « Andriïvka n’existe plus. Disons-le, elle est complètement détruite », a toutefois affirmé Oleksandre Borodine, porte-parole de la brigade, ajoutant que le village est « dans un tel état » qu’il est même impossible d’y planter le drapeau ukrainien.

Le chiffre du jour

13. C’est le nombre d’années que va passer un soldat russe dans une colonie pénitentiaire à « régime sévère », accusé d’avoir quitté son unité pour ne pas combattre en Ukraine. Selon le tribunal militaire de la ville de Ioujno-Sakhalinsk, située sur l’île de Sakhaline en Extrême-Orient, Maxime Kotchetkov ne s’est pas présenté le 10 mai dans son unité « pour ne pas se soumettre à ses obligations militaires », « éviter d’être envoyé dans la zone de l’opération militaire spéciale » en Ukraine et « se livrer à l’oisiveté ».

La phrase du jour

Aucun accord n’a été signé, et cela n’était pas prévu »

Le Kremlin a assuré vendredi qu'« aucun accord » n’avait été signé pendant la visite du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en Russie, source de crainte de la part des Occidentaux, qui soupçonnent Moscou de vouloir acheter des armes à Pyongyang pour le conflit en Ukraine. Au-delà des armements qu’elle pourrait potentiellement fournir à la Russie, la Corée du Nord est aussi suspectée de vouloir acquérir des technologies pour ses programmes nucléaires et de missiles.

Les deux hommes ont affiché leur proximité, Kim Jong-un assurant que le rapprochement avec Moscou était une « priorité absolue » de politique étrangère, tandis que Vladimir Poutine vantait le « renforcement » de leur coopération. Le chef de l’Etat russe a notamment évoqué des « perspectives » de coopération militaire malgré les sanctions internationales visant Pyongyang à cause de ses programmes nucléaires et de mise au point de missiles. Washington avait exprimé sa « préoccupation » quant au possible achat de munitions nord-coréennes, et Séoul avait mis « fermement en garde » contre toute transaction de ce type.

La tendance du jour

Les autorités ukrainiennes ont ordonné jeudi des évacuations obligatoires de civils dans la région de Kherson, dans le sud du pays, en partie contrôlée par les forces russes et régulièrement visée par des bombardements. « Le Conseil de défense régional de Kherson a décidé d’évacuer de manière obligatoire les familles avec enfants des localités soumises à des tirs ennemis constants », a indiqué sur Telegram le gouverneur Oleksandre Prokoudine.

À l’international, la Commission européenne a annoncé ce vendredi soir mettre fin à l’interdiction imposée par cinq Etats de l’UE (Pologne, Hongrie, Slovaquie, Bulgarie, Roumanie) sur l’importation de céréales ukrainiennes pour protéger leurs agriculteurs. En échange, Kiev doit s’engager à prendre des mesures pour maîtriser l’afflux de grains dans les pays riverains. « Les distorsions de marché » dans ces pays « ont disparu », a estimé la Commission dans un communiqué.