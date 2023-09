Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Les livraisons d’armes occidentales à Kiev se poursuivent. Au grand dam de Moscou. Ce mardi, c’est le président russe en personne qui a réagi à l’envoi prochain d’avions de combat F-16 à l’Ukraine. « Cela va-t-il changer quelque chose ? Je ne le pense pas. Cela ne fera que prolonger le conflit », a déclaré Vladimir Poutine lors d’un forum économique à Vladivostok, dans l’Extrême-Orient russe.

Le président russe a dit également « être sûr » que les livraisons américaines d’armes à sous-munitions allaient également allonger la guerre. « Une autre chose est inquiétante : il n’y a plus de limites », a-t-il fustigé, estimant qu'« il n’y a pas si longtemps, l’administration américaine estimait que l’utilisation d’armes à sous-munitions était un crime de guerre. Elle l’a dit publiquement. »

Le chiffre du jour

270.000. Il s’agit du nombre de Russes qui ont volontairement rejoint ces « six-sept derniers mois » les rangs de l’armée russe, d’après Vladimir Poutine. Ces renforts s’ajoutent aux 300.000 soldats mobilisés l’an passé. Chaque jour 1.000 à 1.500 personnes supplémentaires signent un contrat, a estimé le président russe.

La phrase du jour

« La Russie est isolée au point d’être contrainte de se tourner vers la Corée du Nord. »

C’est une déclaration d’Anne-Claire Legendre, porte-parole du quai d’Orsay, qui estime que la visite de Kim Jong-un en Russie est « une marque très forte de [l']isolement à l’international » de Moscou. Le dirigeant nord-coréen est arrivé ce mardi en Russie pour une rencontre avec Vladimir Poutine qui pourrait, selon Washington, déboucher sur un accord de vente d’armes pour soutenir l’offensive russe en Ukraine.

La tendance du jour

Le gouvernement polonais a annoncé mardi qu’il allait prolonger unilatéralement l’interdiction d’importer des céréales ukrainiennes après le 15 septembre, date fixée par Bruxelles. Et ce, « quelle que soit la décision ultérieure de la Commission ». Si la Pologne est un important fournisseur d’aide militaire et humanitaire à l’Ukraine et accueille environ un million de réfugiés ukrainiens, la question des importations de céréales a déclenché une querelle diplomatique entre les deux voisins.

L’Ukraine a annoncé mardi être prête à saisir l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour exiger une compensation de la Pologne, qui a décidé de prolonger son interdiction d’importer des céréales ukrainiennes. Dans une résolution adoptée mardi, le gouvernement a demandé à l’UE de prolonger l’interdiction des importations de quatre céréales : le blé, le maïs, le colza et les graines de tournesol.

En avril, l’UE avait autorisé cinq États membres, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie, à interdire la commercialisation de blé, maïs, colza et tournesol ukrainiens sur leur territoire, à condition qu’ils n’empêchent pas le transit vers d’autres pays. Cela, afin de protéger leurs agriculteurs, qui attribuaient à ces importations la chute des prix sur leurs marchés locaux.