Guerre en Ukraine EN DIRECT : Selon Moscou, le train du leader nord-coréen Kim Jong-un est entré en Russie…

Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner les dernières infos sur le conflit en Ukraine. Ce mardi, Pyongyang et Moscou vont avoir l’occasion de cimenter encore un peu plus leurs relations. Le dirigeant de la Corée du Nord Kim Jong-un est en effet parti dimanche en train de Pyongyang pour se rendre en Russie, où il doit rencontrer le « camarade Poutine », a annoncé ce mardi l’agence de presse KCNA.

Les experts estiment que ce voyage à Vladivostok, dans l’extrême est de la Russie, où se tient un forum économique annuel, pourrait porter sur un accord d’armement. Vladimir Poutine chercherait à obtenir des armes et des munitions nord-coréennes pour les forces russes combattant en Ukraine. La Corée du Nord, elle, chercherait à obtenir de la Russie des technologies avancées pour son programme de satellites et de sous-marins.