Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous.

Le fait du jour

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un effectuera une « visite officielle » en Russie « dans les prochains jours », a annoncé ce lundi le Kremlin. Le train blindé du dictateur « semble » être en route pour le territoire russe. « Le respecté camarade Kim Jong-un rencontrera et s’entretiendra avec le camarade Poutine au cours de la visite », ont précisé les médias d’Etat de Pyongyang.

Cette visite intervient alors que Washington soupçonne la Russie, largement isolée depuis son assaut contre l’Ukraine et en quête d’armements, de vouloir acquérir du matériel militaire auprès de son allié nord-coréen. D’après le quotidien américain The New York Times, cette réunion doit avoir lieu à Vladivostok, à environ 700 km de Pyongyang.

Le chiffre du jour

70 %. Comme le pourcentage de suffrages revendiqués par le parti « Russie Unie » de Vladimir Poutine qui organisait des élections, notamment dans les territoires occupés ukrainiens. Ces élections sont considérées comme illégales par l’Ukraine et ses alliés. L’Union européenne a averti ce lundi la Russie qu’il y aurait des « conséquences » pour tous ceux impliqués dans l’organisation de ces élections qu’elle a jugées illégales.

La phrase du jour

Il serait bon que les propos d’un ancien chef de l’Etat soient conformes aux principes que défend la France : la souveraineté, l’intégrité territoriale des Etats, l’intangibilité des frontières… »

Ce lundi, la ministre des affaires étrangères Catherine Colonna a jugé « incompréhensibles » les déclarations de Nicolas Sarkozy sur la guerre en Ukraine. Dans un entretien au Figaro mi-août, l’ancien président a estimé que l’Ukraine devait « rester neutre » et ne rejoindre ni l’Otan, ni l’Union européenne. Il a aussi jugé qu’en Crimée, annexée en 2014 par Moscou, « tout retour en arrière est illusoire ».

La tendance du jour

La contre-offensive se poursuit avec peine. Le ministère ukrainien de la Défense a revendiqué ce lundi des « succès » sur le front sud, où son armée a légèrement progressé ces dernières semaines, et dans l’est près de Bakhmout. « Au cours de la semaine dernière, environ 2 km2 de territoire ont été libérés » près de Bakhmout, et « au total, 49 km2 ont été libérés » sur les flancs de la ville depuis le début de la contre-offensive ukrainienne en juin, selon la vice-ministre de la Défense, Ganna Maliar.

L’Ukraine s’est aussi félicité ce lundi d’avoir repris aux Russes une plateforme pétrolière et gazière en mer Noire contrôlée par Moscou depuis 2015. Au cours de l’opération, « des combats ont eu lieu entre les forces spéciales ukrainiennes à bord de bateaux et un avion de chasse russe Su-30 », a-t-il ajouté, affirmant que « l’avion russe a été endommagé et a dû battre en retraite ».